Die Gewinner der 93. Oscar-Verleihung

Oscar-News

Auch in diesem Jahr fand der wichtigste Filmpreis der Welt, wenn auch unter Corona-Bedingungen, statt. Wer räumte die meisten Preise ab?

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Bester Film

Bester Song

Beste Filmmusik

Bester Schnitt

Beste Kamera

Bestes Produktionsdesign

Beste Nebendarstellerin

Beste Visuelle Effekte

Beste Dokumentation

Bester Kurzer Dokumentarfilm

Bester Animationsfilm

Bester Kurzer Animationsfilm

Bester Kurzfilm

Bester Ton

Beste Regie

Bestes Kostümdesign

Bestes Make-Up & Hairstyling

Bester Nebendarsteller

Bester Fremdsprachiger Film

Bestes Adaptiertes Drehbuch

Bestes Original-Drehbuch

«Nomadland» in Summe am erfolgreichsten

Dass es eine besondere Oscar-Nacht werden sollte, war bereits im Vorfeld der 93. Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt klar. Statt großer Gala gab es Übertragungen aus mehreren Locations und die Gewinner der begehrten Goldstatuen gaben ihre Interviews nicht hinter den Kulissen des Dolby Theaters in Hollywood, sondern via Zoom. Nichtsdestotrotz sollte auf eine schicke Garderobe geachtet werden, wenn der Abend auch goldene Crocs mit sich bringen sollte. Wer das gesamte Spektakel der vergangenen Nacht verpasst hat, kann hier die Gewinner auf einen Blick nachlesen:Anthony Hopkins inFrances McDormand inausYoun Yuh-Jung inChloé Zhao fürDaniel Kaluuya in(Dänemark)Mit insgesamt drei der begehrten Goldjungen verabschiedete sich der Film «Nomadland» als wohl erfolgreichster Film der langen Nacht. «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Ma Rainey's Black Bottom», «Sound of Metal», «Mank» und «Soul» konnten allesamt zwei Trophäen entgegennehmen. Dünn wurde die Erfolgspur da schon eher bei «Minari» oder «Tenet», die jeweils "nur" einen Sieg einfahren konnten. Gerade von «Mank» hatte man sich im Vorfeld etwas mehr erwartet, immerhin standen ganze zehn Nominierungen zu Buche, wie erwähnt reichte es jedoch nur für zwei Oscars für das Biopic von Regisseur David Fincher. Auch Glenn Close, mittlerweile sozusagen Dauergast bei den Oscars und zum achten Mal nominiert gewesen, musste sich erneut geschlagen geben. Die Kategoriegewannfür ihre Leistung in «Minari».