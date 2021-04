«Luke!» rettet sich mit der letzten Ausgabe wieder ein Stück nach oben

Quotennews

Nach zwei Wochen im Quotentief ging es nun für die letzte Folge der Staffel in Sat.1 wieder langsam aufwärts.



Am gestrigen Abend ging die Staffel von, die so schlecht angekommen war wie noch nie zuvor, in die letzte Folge. Ein letztes Mal ließ Luke Mockridge also Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Jahrgangsstufen gegen vier Prominente antreten. Zum Abschluss wurden Sophia Thomalla, Riccardo Simonetti, Alvaro Soler und Atze Schröder in ihre Schulzeit zurückversetzt. Bei dem kleinen Publikum bestehend aus 1,10 Millionen Zuschauern waren zuletzt nicht mehr als maue 3,6 Prozent Marktanteil zustande gekommen. Auch die 0,64 Millionen Jüngere lagen mit einer Quote von 7,9 Prozent nur ganz knapp über dem Senderschnitt.Zum Ende der Staffel gelang es Sat.1 nun tatsächlich, sich zumindest ein Stück aus dem Quotentief zu befreien. An diesem Abend wollten 1,26 Millionen Fernsehende das Comedy-Quiz sehen, wodurch sich der Marktanteil nun auf einen annehmbaren Wert von 4,2 Prozent verbesserte. Mit 0,69 Millionen Umworbenen zog der Sender auch in der Zielgruppe leicht an. Das Ergebnis war eine Steigerung um über einen Prozentpunkt auf hohe 9,0 Prozent Marktanteil. Dies ist zwar weiterhin deutlich von den Vorjahreswerten entfernt, jedoch eine eindeutige Verbesserung gegenüber den zwei vorherigen Wochen.Auch die Comedyshowprofitierte ein wenig von der vorherigen Quotensteigerung. Nach miesen 2,9 Prozent in der Vorwoche wurde nun vor 0,79 Millionen Zuschauern zumindest eine maue Sehbeteiligung von 3,8 Prozent verbucht. Den 0,37 Millionen Werberelevanten gelang der Sprung von schwachen 4,4 auf passable 6,3 Prozent Marktanteil. Diebeendeten den TV-Abend schließlich bei 0,54 Millionen Fernsehenden mit akzeptablen 4,1 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren wurde eine annehmbare Quote von 5,8 Prozent gemessen.