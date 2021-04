Corona bestimmt weiter die «Denn sie wissen nicht, was passiert»-Schlagzeilen

Quotennews

Die «Jauch-Schöneberger-Gottschalk-Show» kann sich auch in Woche drei nicht über Ruhe freuen. Günther Jauch musste erneut passen und jetzt traf das Virus auch die Stimme der Show Thomas Schorn.

Bei RTL stand die dritte Ausgabe vonauf dem Programm und auch in Woche drei geht es im Vorfeld nicht etwa um die Quoten, das Ergebnis der Show oder um sonstige Highlights, nein, es ist erneut das Corona-Virus, welches in den Schlagzeilen steht. Noch vor Woche eins wurde bekannt, dass sich Showmaster Günther Jauch mit dem Virus infiziert hatte und daher in Quarantäne verweilen muss. In der ersten Show setzte man auf weiblichen Ersatz, in Woche zwei dann auf männlichen, wobei sich beide Shows konzeptionell etwas unterschieden. In Woche eins wurde mit den weiblichen Jauch-Ersatzspielerinnen gespielt, in der zweiten Ausgaben waren die männlichen Pendants dann die Gegner.Da Jauch wieder passen musste und RTL wohl langsam die Ideen ausgingen, sprang kurzerhand TV-Koch Tim Mälzer als Moderator ein. Auch wenn dieser meinte, es hatte wohl schlicht niemand anderes Zeit gehabt. Schöneberger und Gottschalk traten gegen das Duo Michelle Hunziker und Thomas Hermanns an. Doch es gab einen weiteren Ersatz in Woche drei. Die "Stimme aus dem Off" Thorsten Schorn musste sich kurzfristig abmelden, Diagnose Corona-Infektion. Bei der Probe der Show am Freitag war Schorn wohl noch mit von der Partie. Für die Position des Ansagers gibt es jedoch von Vornherein einen Ersatz und so übernahm René Travnicek. Bei den Quoten sorgten die erneuten Corona-Schlagzeilen für das beste Ergebnis der gesamten Staffel.Insgesamt konnte man sich über 2,9 Millionen Zuschauer freuen und so einen Marktanteil von 11,6 Prozent verbuchen. In der Zielgruppe war man, wie auch in Woche zwei, schlechter als zum Auftakt, jedoch bescherten die 1,17 Millionen gemessen Zielgruppenzuschauer einen Marktanteil von 18,2 Prozent. Dieser Wert ist im Vergleich zu Woche eins und daher auch Woche zwei ein neuer Bestwert. Hunziker und Hermanns führten vor dem Finale 5:3, doch gewinnen sollte die Show das Duo Schöneberger-Gottschalk. Somit wurden 40.000 Euro für einen Reittherapiehof gewonnen.