Amazons «Boundless» findet Hauptdarsteller

Vermischtes

Der britische Filmemacher Simon West wird bei der Amazon-Prime-Video- und RTVE-Dramaserie Regie führen.

Der aus «Westworld» bekannt Schauspieler Rodrigo Santoro und «Haus des Geldes»-Darsteller Álvaro Morte wurden als Hauptdarsteller der Abenteuer-Dramaserievon Amazon Prime Video und RTVE engagiert. Der britische Filmemacher Simon West, der «Lara Croft: Tomb Raider» inszenierte, wird die Regie übernehmen.Die vierteilige Serie erzählt die Geschichte des ersten Segeltörns um die Welt, der jemals abgeschlossen wurde. Unter der Führung des Portugiesen Fernando de Magallanes (gespielt von Santoro) segelten am 20. August 1519 239 Seeleute von Cádiz, Spanien, aus. Drei Jahre später kehrten nur 18 Seeleute – schwer ausgehungert – in dem einen Schiff zurück, das vom spanischen Seemann Juan Sebastián Elcano (dargestellt von Morte) geleitet wurde. In weiteren Rollen spielen Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón und Bárbara Goenaga.Die Serie wird in ganz Spanien und der Dominikanischen Republik gedreht. Die Produktion beginnt am 26. April im Baskenland und in Navarra an Drehorten in Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite und der Kathedrale von Pamplona, bevor es in die Dominikanische Republik geht, wo die Dreharbeiten zu maritimen Sequenzen in den Pinewood Studios stattfinden. Das Projekt ist Teil der Kooperationsvereinbarung, die RTVE und das spanische Verteidigungsministerium im März 2018 anlässlich des fünfhundertjährigen Bestehens der ersten Weltreise unterzeichnet haben. «Boundless» wird für MONO Films und KILIMA Media von Miguel Menéndez de Zubillaga produziert. Das Drehbuch wurde von Patxi Amezcua geschrieben.