«Sløborn» wird fortgesetzt

TV-News

Seit dieser Woche laufen bereits die Dreharbeiten der Fortsetzung von «Sløborn» in verschiedensten Teilen von Deutschland und Polen.

Für die zweite Staffel der Serie «Sløborn» fiel diese Woche die erste Klappe. Das Projekt entsteht auf Norderney, in Berlin-Brandenburg und in Polen. In sechs Teilen soll die Handlung der ZDFneo-Serie aufgeteilt werden. Mit dabei sind auch wieder Darsteller wie Emily Kusche, Alexander Scheer, Adrian Grünewald, Aaron Hilmer, Karla Nina Diedrich, Lea van Acken und Wotan Wilke Möhring.Schon vier Monate ist es her, dass die Insel Sløborn wegen eines tödlichen Virus evakuiert werden musste. Evelin und ihre drei jüngeren Brüder sind dortgeblieben. Evelin, im sechsten Monat schwanger, versucht, ihr Leben auf der Insel zu organisieren. Der Kontakt zum Festland ist abgebrochen, der Strom ausgefallen und Nahrungsmittel werden knapp. Wildernde Tiere, Plünderer und ein geheimnisvoller „gelber Mann“ werden zu unerwarteten Gefahren für die Dagebliebenen. Auch Sozialarbeiterin Freya und die ihr anvertrauten Jugendlichen befinden sich noch auf Sløborn sowie Herm und der Autor Nikolai. Alle sehen sich auf der Insel neuen Machtstrukturen ausgesetzt. Zweckbündnisse bilden sich, offene Feindschaften werden geführt. Jeder Einzelne muss sich fragen: Wie weit muss ich gehen, um zu überleben?Die Produktion von «Sløborn 2» verantwortet Syrreal Entertainment in Zusammenarbeit mit ZDF , ZDF Enterprises, Tobis Film und Nordisk Film. Die Leitung der Produktion haben hierbei Sigi Kamml, Tim Oberwelland und der zeitgleiche Regisseur der Serie Christian Alvart. Alvart ist auch an den Drehbüchern beteiligt, die er zusammen mit Arend Remmers verfasst hat. ZDF-Redakteure sind Doris Schrenner und Frank Seyberth. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch bis Mitte Juli andauern, weswegen ein Start der Serie in der ZDF-Mediathek und die Ausstrahlung über den ZDF-TV-Sender erst für das kommende Jahr geplant ist.