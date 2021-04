Sky arbeitet an der zweiten Staffel «Devils»

TV-News

Fans können sich auch in der zweiten Staffel des Sky Originals «Devils» auf Patrick Dempsey und Alessandro Borghi freuen. Die Dreharbeiten laufen bereits in Rom und London.

Durch Fotos der Dreharbeiten vom Sky Originalwird klar, dass auch in der zweiten Staffel Serienstar Patrick Dempsey und Alessandro Borghi in den Hauptrollen vertreten werden sein. Aktuell laufen die Dreharbeiten in der italienischen Hauptstadt Rom, später soll in London weiter gedreht werden. Inhaltlich dreht sich die packende Geschichte rund um die Macht in der globalen Finanzwelt wohl weiter. Die Geschichte des Sky Originals basiert auf dem Bestseller «Diavoli» von Guido Maria Brera, welcher eine sowohl fiktionale, als auch reale Geschichte als Basis bereithält.«Devils» startete hier in der ersten Staffel im Jahre 2016, also nach dem Brexit-Referendum. Hauptfigur Massimo Ruggero, gespielt von Alessandro Borghi, hat es zu diesem Zeitpunkt geschafft den Plan von Dominic Morgan, gespielt von Patrick Dempsey, zu vereiteln. Dieser stellte sich klar gegen den Euro. Massimo in neuer CEO von NYL und hat den Vorstand des Unternehmens mit chinesischen Investoren aufgefüllt, um so einen Finanzkrieg gegen die USA zu führen. Ziel ist es die Herrschaft über den High-Tech-Sektor zu erlangen. Dieser stille Krieg im Hintergrund geht weiter bis ins Jahr 2020 und dem wohl zu erwartenden Höhepunkt. Als eine globale Pandemie die Welt beschäftigt kommen die Machenschaften der Finanzriesen ans Licht und Massimo muss sich entscheiden, wie es weitergehen kann und auf welcher Seite er steht.Produziert ist die SErie von Sky Italie und Lux Vide in Zusammenarbeit mit den Sky Studios, Orange Studios und OCS. Bereits die erste Staffel konnte in 160 Länder verkauft werden, hier übernimmt NBCUniversal Global Distribution den Weltvertrieb für die Sky Studios. Neben den Hauptdarstellern gehören Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chwodhry oder Harry Michell zum international besetzten Cast der Serie. Auch der aus «House of Cards» bekannte Darsteller Lars Mikkelsen wird wieder vor der Kamera zu sehen sein. Regie für die acht neuen Episoden führen Nick Hurran und Jan-Maria Michelini, das Drehbuch schrieben Frank Spotnitz, James Dormer, Naomi Gibney und Corline Henry.