RTL ändert das Nachmittagsprogramm

TV-News

Schwache Zuschauerzahlen, einstellige Marktanteile, wenig Begeisterung - so muss sich «110 - Echte Fälle der Polizei» beschreiben lassen. Jetzt zieht RTL die Notbremse.

So richtig Anlaufen wolltebei RTL im frühen Nachmittagsprogramm ab 14:00 Uhr nie. Die verbuchten Marktanteile spielten sich in gewohnter Regelmäßigkeit in einstelligen Regionen ab, vor allem in der Zielgruppe tat das dem Sender zusehends weh. Im Hause RTL macht man daraus offenkundig auch keinen Hehl und entfernt das Format direkt aus dem Programm. Der damit frei gewordene Sendeplatz (Montag - Freitag 14:00 - 15:00 Uhr) wird nach aktuellem Stand von einer weiteren Folgegefüllt. Damit läuft das von Sükrü Pehlivan moderierte Format an diesem Freitag, den 23. April, ganze dreieinhalb Stunden.Zum Regelfall wird diese enorm lange Sendezeit für «Die Superhändler» nicht, denn ab kommendem Montag, dem 26. April, ändert sich die Programmierung gleich weiter. Bisher liefen zwischen 10 und 12 Uhr zwei Folgen. Hiervon entfällt ab Montag die zweite Folge und wird ersetzt durch eine Folge. Wie bereits angesprochen ändern sich dann die Sendezeiten bei «Die Superhändler». Mit dem Rauswurf von «110» senden «Die Superhändler» ab 14 Uhr und haben Zeit bis 16:30 Uhr. Ab 16:30 Uhr wird es dann von Montag bis Freitag je eine neue Folge «Die Versicherungsdetektive» geben. Nach RTL-Informationen wird der Sendeplan Montag - Freitag ab 10:00 Uhr dann also wie folgt aussehen:- 10:00 «Der Blaulicht Report »- 11:00 «Die Versicherungsdetektive» (Wd vom Vortag, 16:30 Uhr)- 12:00 «Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal»- 14:00 «Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal»- 15:00 «Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal»- 15:30 «Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal»- 16:30 «Die Versicherungsdetektive»Ebenfalls ab kommendem Montag wird sichvon 05:30 Uhr wieder auf 06:00 Uhr verlegen müssen. Die Sendung wollte mit der Änderung der Sendezeit seit Januar mit Konkurrenz-Formaten mithalten, ohne Erfolg. Mit schlechten Quoten im Gepäck zieht man also zurück auf 6:00 Uhr.Zudem ändern sich im Mai einige Sendezeiten, das Wochenende betreffend. Ab dem 2. Mai gibt es sonntagmorgens stattdas Format. Zudem ändern sich in der Folge dieser Programmänderung einige Zeiten an den Sonntagen im Mai.Der 2. Mai soll dann wie folgt aussehen:- 09:05 «Die größten Fernsehmomente der Welt»- 12:50 «Alt & Abgefahren»- 13:40 «Ran an den Rasen – Das Gartenduell»- 14:40 «Die Versicherungsdetektive»- 15:40 «Die Versicherungsdetektive»- 16:45 «Explosiv Weekend»An dieser Stelle fällt auf, dass ohne größere Meldung die Wiederholungen vonaus dem Sonntags-Programm verschwinden. In der kommenden Woche verschiebt sich der Sendeplan erneut, denn anstatt «Die größten Fernsehmomente der Welt» gibt es zwischen 11:00 und 12:00 Uhr eine Folge von «Die Superhändler», «Alt & Abgefahren» rutscht auf 12:00 Uhr und «Ran an den Rasen» auf 13:00 Uhr. Im Anschluss ab 14:00 Uhr sendet RTL dann den. Spätestens zum 16. Mai sollte sich der Sonntag dann aber eingespielt haben und so aussehen:- 11:40 «Die Superhänder – 4 Räume, 1 Deal»- 12:40 «Alt & Abgefahren»- 13:40 «Ran an den Rasen»- 14:40 «Die Versicherungsdetektive»- 15:40 «Die Versicherungsdetektive»Vor den jeweiligen Sendezeiten am Sonntag läuft wie oben erwähnt anstatt «Familien im Brennpunkt» das Format «Mensch Papa! Väter allein Zu Haus».