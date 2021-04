RTLZWEI ist ProSieben mit «Ghost Rider» dicht auf den Fersen

Quotennews

«Power Rangers» überzeugte nur wenige Zuschauer mehr. Unterdessen fand der neue Staffelstart von «Magnum P.I.» kein allzu großes Publikum.



ProSieben startete mit dem Fantasyfilm «Power Rangers» ► in die Primetime am Freitagabend und überzeugte damit 1,28 Millionen Fernsehende. Mit 4,3 Prozent Marktanteil lag das Programm knapp über dem Senderschnitt. Mehr als solide 7,7 Prozent Marktanteil wurden auch bei den 0,59 Millionen Umworbenen nicht gemessen. Der Actionfilmsteigerte sich schließlich mit 0,73 Millionen Zuschauern auf eine gute Quote von 4,9 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren ging es mit annehmbaren 7,1 Prozent Marktanteil jedoch nicht mehr aufwärts.RTLZWEI lag nur ganz knapp hinter dem Sender und lockte mit dem Actionfilm1,06 Millionen Filmfans. Somit kam eine hohe Sehbeteiligung von 3,5 Prozent zustande. Zudem waren 0,50 Millionen Weberelevante mit von der Partie, die dem Sender einen starken Marktanteil von 6,5 Prozent bescherten.landetet ab 22.45 Uhr mit 0,77 Millionen Fernsehenden bei einer herausragenden Quote von 4,8 Prozent. In der Zielgruppe ging der Abend mit hohen 6,3 Prozent Marktanteil zu Ende.Neue Folgen der Detektivseriewaren bei VOX im Programm. Der Sender zeigte zunächst den Auftakt der dritten Staffel mit zwei neuen Episoden. Hierfür interessierten sich 1,03 sowie 1,10 Millionen Fernsehende. Die Quote verbesserte sich somit von mauen 3,3 auf immerhin akzeptable 3,6 Prozent. Auch bei den 0,33 und 0,32 Millionen Werberelevanten war das Interesse nicht größer. Stattdessen waren hier nur schwache 4,4 sowie 4,0 Prozent möglich. Eine weitere wiederholte Folge der Serie fiel schließlich mit 0,86 Millionen Zusehenden wieder auf mäßige 3,3 Prozent zurück. In der Zielgruppe brach die Ausgabe deutlich auf mickrige 2,9 Prozent Marktanteil ein.