Das Magazin für Kreativität und Lifestyle ist seit über 15 Jahren im Handel erhältlich.

Das Magazin Monopol ist das monatlich erscheinende Leitmedium für Menschen, die eine Affinität zur zeitgenössischen Kunst entwickelt haben und großen Wert auf einen kreativen Lebensstil legen. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist Monopol mit seiner unverwechselbaren Berichterstattung ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die den direkten Überblick im nationalen und internationalen Kunstgeschehen behalten möchten.Mit seinen großartig bebilderten Reportagen berichtet Monopol auf spannende Weise über die vielen interessanten Menschen auf der Welt, die mit ihrem Ideenreichtum Kunst für alle erlebbar werden lassen. Dazu zählen die bekannten Künstler und jene, die sich mit ihren vielseitigen Projekten gerade erst einen Namen machen und damit genauso einen entscheidenden Einfluss auf das Kunstleben haben. Hierbei gelangen die Leser immer wieder zu den außergewöhnlichsten Orten dieser Welt, die auf einzigartige Weise Kunst und Kultur hervorbringen sowie Heimat für faszinierende Ausstellungen und Messen sind.Die LeadAcademy für Medien prämiert jährlich herausragende Leistungen von deutschen Print- und Online-Medien. Durch die hochkarätige Jury ist das Magazin Monopol bereits mehrfach geehrt worden. Wobei besonders ihre Auszeichnungen mit Gold in der wichtigen Hauptkategorie Fotografie in 2005, 2012, 2013 und 2014 hervorzuheben sind. Genau das ist es, was das Magazin für Kreativität und Lifestyle zu einer unerschöpflichen Quelle der Inspiration macht. An welcher sich Liebhaber und Schaffende der zeitgenössischen Kunst orientieren und die Möglichkeit erhalten, einen Blick hinter die Kulissen des Kunstbetriebes zu werfen.Wie kein anderer prägen die Redakteure von Monopol innovative Prozesse in der Wirtschaft sowie der Kultur in Deutschland und bringen hierdurch umfangreiche gesellschaftliche Diskussionen und konstruktive Debatten in Gang. Dadurch zeigen sie auch, dass zeitgenössische Kunst seit jeher ein untrennbarer Bestandteil unseres Lebens ist und bedeutender Impulsgeber für Bereiche wie Architektur, Mode und Design. Sie ist der unverzichtbare Treibstoff für die menschliche Schaffenskraft und sorgt dabei für all die schönen und praktischen Dinge, die uns im normalen Alltag umgeben.