Matthias Opdenhövel moderiert die Bundesliga bei Sat.1

TV-News

Nach Wolff Fuss ist Matthias Opdenhövel der zweite prominente Name, der für den Sender im Rahmen der Bundesliga-Übertragungen im Einsatz sein wird.

Mit der Bekanntgabe seines Abschieds war über die Zukunft von Matthias Opdenhövel spekuliert worden. Häufig war zu lesen, dass er zu Sat.1 wechseln würde und dort die Moderation der Bundesligaspiele übernehmen werde. Nun setzte Sat.1 diesen Spekulationen ein Ende und gab bekannt, dass der Wechsel von Matthias Opdenhövel zur Seven.One Entertainment Group kurz genau so kommen werde. Da er bereits für ProSieben und dessen ErfolgsformatModerator der ersten Stunde war, lag der Wechsel zum Unternehmen nahe, vor allem, weil Sat.1 sich für die kommende Saison ein Bundesliga-Rechtepaket gesichert hat. Der Unterföhringer Sender zeigt in der kommenden Spielzeit neun Spiele, darunter fallen die Eröffnungsspiele der beiden Ligen, sowie der Hinrunden-Abschluss und Rückrunden-Auftakt im Oberhaus sowie die Relegationspartien der 1. und 2. Liga und das Finale im Supercup.Der Wechsel beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Moderation der Bundesliga-Spiele, Opdenhövel wird künftig auf den Sendern der Gruppe moderieren. Laut einer Mitteilung seien weitere Show-Formate mit ihm geplant. „Matthias Opdenhövel ist einer der beliebtesten und profiliertesten Moderatoren im deutschen Fernsehen – egal ob bei Shows oder Sportübertragungen. Dass er ab sofort wieder regelmäßig auf unseren Sendern moderiert, ist großartig. Nicht zuletzt aufgrund seiner Moderationen bei «The Masked Singer» schätzen wir ihn und die Zusammenarbeit mit ihm sehr. Herzlich willkommen zuhause, Matthias!“ kommentierte Henrik Pabst, Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group.Opdenhövel selbst sagt zu seinem Wechsel: „Viele Bundesliga-Livespiele, Primetime-Unterhaltungsshows und neue, spannende Formate zukünftig exklusiv für die Seven.One Entertainment Group zu moderieren, darauf freue ich mich total. Für einen Moderator und Fußballfan ist das das perfekte Triple!“ Auch «ran»-Sportchef Alexander Rösner freut sich den Moderator in seinem Team begrüßen zu dürfen: „Ob Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Bundesliga – wo großer Live-Sport stattfindet, da ist Matthias Opdenhövel. Der Fußball-Enthusiast und mehrfache Fernsehpreis-Gewinner verbindet in perfekter Art und Weise kompetente Moderation mit guter Unterhaltung. Keine Frage, Matthias Opdenhövel ist unser Wunschkandidat für das große Comeback von «ran Sat.1 Bundesliga».“Anfang des Monats verkündete Sat.1 bereits, dass Wolff Fuss in der kommenden Saison nicht nur bei Sky Spiele der Bundesliga kommentieren wird, sondern eben auch bei Sat.1. Fuss wird anders als Opdenhövel allerdings nicht ausschließlich für die Seven.One Entertainment Group arbeiten.