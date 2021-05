Die Juni-Highlights bei Sony AXN

TV-News

Die Juni-Highlights von Sony drehen sich um den Tag der Unabhängigkeit, den Tag der Freundschaft und den Geburtstag zweier Rap-Ikonen.

Anlässlich des Tages der Freundschaft gibt es bei Sky am Freitag, dem 30. Juli alle Folgen der ersten Staffel vonund am Samstag, dem 31. Juli alle Folgen der zweiten Staffel der Actionserie. Die Serie ist von den Machern von «Bad Boys» und knüpft zum Teil an die originalen Filme an, so ist das „Bad Girl“ Syd Burnett, bekannt als die Schwester von Markus Burnett und die geliebte von Mike Lowrey. Diesmal sollen aber die Frauen im Mittelpunkt der Cop-Serie stehen und so löst Syd mit ihrer Partnerin Nancy McKenna actionreiche Fälle. Linear werden alle Folgen der ersten Staffel am Freitag, dem 30. Juli am Stück gesendet, die Folgen der zweiten Staffel folgen am Samstag, dem 31. Juli.Wegen des amerikanischen Unabhängigkeitstages gibt es von Sony zum einen den Actionthrilleram 4. Juli um 20:15 Uhr, in dem Channing Tatum und Jamie Fox einem Attentat, das das Weiße Haus zerstört, entkommen müssen. Zum anderen gibt es die 10. Episode von der Horrorserieam 4. Juli um 22:15 Uhr, in dem eine junge Mexikanerin auf der Suche nach dem amerikanischen Traum die Grenze nach Texas überquert, nur um letztendlich in einer Computersimulation des „perfekten Amerikas“ zu leben.Anlässlich der Geburtstage von zwei amerikanischen Rap-Legenden strahlt Sony AXN zudem die zwei Dokuserienundjeweils am 9. Juli um 20:15 Uhr und am 10. Und 11. Juli um 20:15 Uhr aus, in denen es unter anderem um den Rapper RZA geht. Zum Geburtstages des Rappers 50 Cent gibt es noch zusätzlich die 6. Staffel vonin der Curtis Jackson, bekannt als 50 Cent, als Produzent und Darsteller mitwirkt. Diese wird am 2. und 3. Juli um 20:15 Uhr gezeigt. Von den beiden erstgenannten Dokus stehen jeweils die kompletten ersten Staffel zum Abruf bereit, von «Power» gibt es sogar alle verfügbaren Staffeln in den Sony AXN-Mediatheken.