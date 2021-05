«Murmel Mania»: Auftakt kommt gut aus den Startlöchern

Quotennews

Die neue Murmel-Show performte deutlich stärker als zuletzt «I Can See Your Voice».

Am Dienstagabend startete RTL eine neue Show in der Primetime, setzte dabei allerdings auf bekannte Sender-Gesichter. Als Moderator fungierte Chris Tall, die Spiele kommentierte Frank Buschmann in seiner gewohnt emotionalen Art. Die Kandidaten dürften auch Zuschauern jenseits der klassischen Zielgruppe bekannt gewesen sein, allerdings den unter 25-jährigen womöglich das ein oder andere Fragezeichen ins Gesicht gemeißelt haben. Marijke Amado, Harry Wijnvoord und Ingolf Lück versuchten sich im Murmeln.Insgesamt schalteten 2,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. 1,18 Millionen stammten aus der werberelevanten Zielgruppe, was guten 14,6 Prozent dieses Marktes entsprach. Insgesamt holte der Kölner Sender solide 8,7 Prozent Marktanteil. Damit lag RTL über dem Niveau der vergangenen Wochen, als «I can see your Voice» leicht unter dem Senderschnitt performte. Zuletzt kam die Show mit Daniel Hartwich und Thomas Hermanns auf 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite belief sich vor sieben Tagen auf 1,90 Millionen.Im Anschluss gab es eine neue Ausgabe vonzum Thema Glücks- und Pechmomente. Im Anschluss an «Murmel Mania» blieben 1,31 Millionen dran, wovon 0,45 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile fielen mit 7,7 Prozent insgesamt und 10,0 Prozent bei den Jüngeren leicht unterdurchschnittlich aus.