Primetime-Check

Wie viele Menschen wollten die Reportagen im ZDF sehen? Konnte «112 Notruf Deutschland» in Sat.1 punkten? Wie kam «Murmel Mania» bei RTL aus den Startlöchern?

RTL startete am Dienstagabend ein neues Format. Das von Chris Tall moderiertelockte zum Auftakt 2,63 Millionen Zuschauer zum Kölner Sender, davon waren 1,18 Millionen aus der Zielgruppe. Am Markt holte man einen Anteil von 8,7 Prozent. In der werberelevanten Gruppe belegte das Format 14,6 Prozent – der beste Werte des Abends. ProSieben setztefort und verbesserte die Ergebnisse. Mit 1,23 Millionen Sehern schaffte der Unterföhringer Sender 4,1 Prozent. 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 11,3 Prozent.Das Erste strahlte die 255.-Folge aus und unterhielt damit 4,81 Millionen Zuschauer. 0,46 Millionen davon waren Jüngere. Die Einschaltquoten lagen bei 15,4 Prozent insgesamt und 5,6 Prozent bei den Jüngeren.verfolgten danach noch 4,75 Millionen. Die Marktanteile stiegen auf 15,6 und 6,1 Prozent.und dieinformierten danach noch 3,46 und 2,46 Millionen Interessierte. Die Sehbeteiligungen beliefen sich auf 13,0 und 11,6 beziehungsweise 5,7 und 8,6 Prozent. Das ZDF setzte aufund vermittelte 3,49 Millionen Zuschauern neues Wissen. Die «ZDFzeit»-Reportage kam auf 0,74 Millionen junge Seher. Am Markt waren Anteile von 11,2 und 9,0 Prozent möglich.und daserzielte Reichweiten von 2,85 und 3,50 Millionen. Die Quoten wurden mit 9,3 und 12,9 Prozent ausgewiesen. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,49 und 0,67 Millionen ein, was 5,9 und 8,7 Prozent zur Folge hatte.Sat.1 setzte aufund kam zu Beginn der Primetime auf eine Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Daraus resultierten schlechte 3,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Bei den Umworbenen war ein 0,50-millionenköpfiges Publikum dabei, woraus 6,2 Prozent resultierten.behielt im Anschluss 0,84 Millionen Zuseher, bei den Jüngeren sank die Quote auf 5,8 Prozent.zog für VOX 1,46 Millionen an Land. Die Markanteile beliefen sich auf 4,9 und 9,1 Prozent.RTLZWEI versendete zwei Ausgaben vonund verzeichnete 1,00 und 0,73 Millionen Zuschauer. 0,50 und 0,33 Millionen von ihnen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Am Markt waren für den Grünwalder Sender 3,3 und 4,5 Prozent möglich, in der Zielgruppe fiel das Ergebnis mit 6,1 und 7,7 Prozent sehr gut aus. Kabel Eins baute auf den Spielfilmund belegte damit 4,9 Prozent des Gesamtmarktes und 5,2 Prozent der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,45 Millionen ein, bei den Umworbenen waren es 0,41 Millionen.