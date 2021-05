«Search Party»: TNT Comedy zeigt die vierte Staffel

TV-News

TNT Comedy zeigt die vierte Staffel der Serie «Search Party» als deutsche Erstausstrahlung ab dem 17. Juli.

In der neuen vierten Staffel des HBO Max Originals «Search Party» geht es für die New Yorker Clique wieder auf die Suche nach einem Gruppenmitglied, dieses Mal fehlt Dory. Der Sender TNT Comedy strahlt die vierte Staffel der schrägen und düsteren Serie als ein Binge-Watching-Event und gleichzeitig als deutsche Erstausstrahlung an einem Wochenende aus. So sind am 17. und 18. Juli ab 18:00 Uhr jeweils fünf neue Folgen der Serie am Stück zu sehen.In der neuen Staffel von «Search Party» wird Dory von ihrem psychotischen Stalker Chip gefangen gehalten, der entschlossen ist, Dory glauben zu machen, dass sie beste Freunde sind. In der Zwischenzeit spielt Portia in einem Film über den Prozess mit, allerdings nicht als sie selbst. Währenddessen hat Elliott die Partei gewechselt, um ein rechtsextremer, konservativer Talkshow-Moderator zu werden und Drew versucht seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen, indem er als kostümierter Darsteller in einem Freizeitpark arbeitet. Als die Freunde beginnen zu begreifen, dass Dory möglicherweise nicht durch Europa tourt, wie ihre gefälschten Social-Media-Posts vermuten lassen, müssen sie sich entscheiden, ob sie ihre traumatische Vergangenheit hinter sich lassen oder erneut zur «Search Party» werden wollen – aber dieses Mal für Dory.Neben Alia Shawkat, die als die verschwundene Dory zu sehen ist, spielen auch Darsteller, wie Meredith Hagner als Portia, Cole Escola als Chip, John Early als Elliott und John Reynolds als Drew mit. Wer sich an die vorherigen drei Staffeln von «Search Party» nicht mehr genau erinnert, kann ab dem 12. Juni immer samstags um 11:10 Uhr auf TNT Comedy einschalten. Dort werden zur Einstimmung auf die vierte Runde noch mal alle drei Staffeln wiederholt.