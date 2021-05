«FreeESC» wartet mit Rea Garvey, Amy Macdonald und Milow auf

TV-News

ProSieben konnte für die zweite Ausgabe des «Free European Song Contest» einige große Namen engagieren.

Nachdem im vergangenen Jahr der «Eurovision Songcontest» in Rotterdam der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, rief ProSieben zusammen mit Stefan Raab kurzerhand einen neuen Wettbewerb ins Leben: der. Für Deutschland kündigte man damals einen Überraschungs-Act für Deutschland an, der erst mit dem Auftritt enthüllt worden war. Einige Zuschauer spekulierten, dass Raab selbst für sein Land antreten würde. Am Ende übernahm diese Rolle Helge Schneider.In diesem Jahr wiederholt ProSieben das Prozedere, allerdings eine Woche vor der höchst offiziellen Songcontest, der am 22. Mai mit einem Jahr Verspätung in Rotterdam über die Bühne geht. Am 15. Mai ist dann zunächst Köln der Mittelpunkt des musikalischen Europas, denn vor 18.000 Sitzplätzen begrüßen Conchita Wurst und Steven Gätjen in der Lanxess Arena die Künstler. Am Mittwoch kündigte der Unterföhringer Sender an, welche 15 Künstler am Wochenende auf der Bühne stehen werden. Der deutsche Act wurde einmal mehr verschwiegen. Raab wiederholte schlicht die Worte aus dem Vorjahr und kündigte „eine echte Legende“ an, die „auch noch unglaublich gut“ aussehe.Im vergangenen Jahr konnte Nico Santos den Wettbewerb für Spanien gewinnen. Diesmal tritt Juan Daniél für die Iberer an. Auf eine außerirdische Performance, wie sie Max Mutzke im Vorjahr als Astronaut darbot, verzichtet man in diesem Jahr. Die wohl bekanntesten Namen dürften Rea Garvey für Irland, Milow für Belgien und Amy MacDonald für Schottland sein. Für Italien geht zudem Mandy Capristo ins Rennen. Auch in diesem Jahr wird die Show von Raab TV produziert. ProSieben bietet das Programm barrierefrei an und sorgt sowohl für Live-Gehörlosenuntertitel via Teletext also auch für eine Live-Audiodeskription, die in der ProSieben-App abgerufen werden kann.- Belgien: Milow- Deutschland: Teilnehmer wird in der Liveshow bekannt gegeben.- England: Mighty Oaks- Frankreich: Hugel- Griechenland: Sotiria- Irland: Rea Garvey- Italien: Mandy Capristo- Kroatien: Jasmin Wagner- Niederlande: Danny Vera- Österreich: Mathea- Polen: Fantasy- Schottland: Amy Macdonald- Schweiz: Seven- Slowenien: Ben Dolic- Spanien: Juan Daniél- Türkei: Elif