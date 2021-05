Gregor Gysi und Harald Schmidt ziehen Halbjahresbilanz

TV-News

Bereits zum siebten Mal treffen sich Gregor Gysi und Harald Schmidt, um auf die Ereignisse des Jahres zurückzublicken.

Eigentlich ist man es gewohnt, dass am Ende eines jeden Jahres in diversen Sendungen auf das Jahr zurückgeblickt wird und die größten Ereignisse Revue passiert werden lassen. Dabei kann es durchaus zu einem Aha-Erlebnis kommen, da man im Dezember gerne mal vergessen hat, was im Januar und Februar auf der Welt passiert ist. ntv gab nun bekannt, dass man bis zum Ende des Jahres für einen Jahresrückblick erst gar nicht warten möchte und schickt deshalb den Politiker Gregor Gysi und den ehemaligen Entertainer Harald Schmidt in den Berliner Club „Bricks“ am Gendarmenmarkt. Dort sollen sie auf die erste Jahreshälfte 2021 blicken.wird am 11. Juni um 19:10 Uhr bei ntv ausgestrahlt. Das mittlerweile siebte Treffen der beiden befasst sich unter anderem mit der Findung der Kanzlerkandidaten der einzelnen Parteien sowie der Korruptionsaffäre der Union – mit gewohnt pointierten Spitzen der beiden Protagonisten. Auch das Corona-Management und die Impf-Planung der Bundesregierung sind erneut Thema. Gysi und Schmidt besprechen zudem unter anderem das Interview des Jahres von Harry und Meghan im US-Fernsehen, die geplante Super-League europäischer Fußball-Spitzenclubs, die schnell wieder ad acta gelegt wurde und die Misere des Container-Schiffs „Ever Given“.Die Sendung ist eine Produktion von Probono im Auftrag von ntv. Nach der Erstausstrahlung wird die Sendung am 13. und 14. Juni mehrfach wiederholt und steht zudem beim Streamingdienst TVNow zum Abruf bereit.