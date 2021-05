Digital Natives: Arash Marandi

Interview

Der Schauspieler ist in der neuen UFA-Fiction-Produktion «All You Need» zu sehen, die derzeit in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

Ich liebe es Menschen zu portraitieren, die selbst für etwas brennen, eine Mission haben, unbeirrt durchs Leben gehen und sich im Laufe der Geschichte auch ihren Zweifeln und Ängsten stellen und sie überwinden lernen. Oder: mit ihnen zu leben.Es ist mir wichtig Freundschaften zu pflegen. Gerade zu Zeiten einer Pandemie weiß ich diese mehr zu schätzen denn je.Kaffee, Sport und jeden Tag sich selbst vielleicht eine freundliche Zeile schreiben und ein schönes Foto aufnehmen. Und: das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen, also versuchen frisch und bunt zu kochen. Die Zeit, die man sich dafür nimmt, kommt in Form von guter Energie zurück.Kommt darauf an, meist in Literatur, Essays, Magazinen oder Zeitungen. Und natürlich über den Austausch mit meinen Freunden und geschätzten Kollegen.Momentan habe ich einen Narren gefressen an zwei Schauspielern, Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek. Ich liebe ihre Schauspielkunst, den Humor und vor allem ihre Sprache, ihren Drive. Die heitern mich richtig auf.Was Regisseure angeht: Ich finde toll, wenn rüberkommt, dass jemand mit Herzblut bei der Sache ist. Das kann Fatih Akin sein oder Julia von Heinz. Da ziehe ich meinen Hut! Und natürlich Tarantino. Das wäre ein Traum, den erzählt man sich selbst vorm Einschlafen… aber manchmal werden Träume ja auch zur Realität.Man sollte nicht alles glauben, was man denkt. Außerdem: die Veränderung zu leben, die man sehen möchte.Manchmal mit der Folge einer Lieblingsserie, mit Lesen oder einem informativen und lehrreichen Podcast beim Kochen… oder alles zusammen. Manchmal entwickle ich auch meine Schwarzweißfilme, eine wunderbare, künstlerisch-handwerkliche Erfüllung.Typisch Schauspieler natürlich mit Dingen, die man überall machen kann: Joggen, Meditation, Yoga. Meine liebste Übung: Bauch-Plank. Stärkt den Rumpf und trainiert einen, geduldig zu sein und zu atmen.Überwiegend Instagram.Ich war ein riesiger Fan meiner Playstation 1 😀Ich schaue meist, was mich interessiert und probiere Unterschiedliches aus. Natürlich nutze ich Klassiker wie Netflix , schaue aber auch in den Mediatheken von Arte, ARD und ZDF vorbei. Das ist für mich Alltag, um auch die Arbeit der Kollegen zu verfolgen und zu bewundern.