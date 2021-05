Sky Sport News wird wieder Pay-TV-Sender

TV-News

Der Schritt zurück hinter die Bezahlschranke erfolgt Ende Juli. Der Sportnachrichten-Sender soll Teil des Entertainment-Pakets werden.

Der Free-TV-Sender Sky Sport News wird ab Ende Juli wieder zum Pay-TV-Sender, ganz so wie er bei der Einführung am 1. Dezember 2011 an den Start ging. Nach fünf Jahren wechselte der 24-Stunden-Sender in den freien Bereich, um mehr Reichweite zu generieren und somit mehr Werbegeld zu verdienen. Ab Ende Juli kehrt der Sender nun also zurück ins Sky Abonnement, wo er Bestandteil des Entertainment Pakets wird. Zudem ist er bei einer Bestellung eines Sky Tickets empfangbar sein. Der Wechsel soll noch vor dem Start der 2. Bundesliga und der Olympischen Spiele in Tokio erfolgen, beide Wettbewerbe sollen am 23. Juli eröffnet werden.„Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen“, sagt Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland.Wie Classen schon andeutete soll das Programm künftig eine Rolle als Orientierungshilfe für Abonnenten des Sport Pakets und des Fußball-Bundesliga Pakets zukommen, unter anderem in Form von Live-Fenstern in laufende Übertragungen soll Sky Sport News Kunden den Weg zu den anstehenden Live-Ereignissen und entscheidenden Momenten weisen. Darüber hinaus bleiben das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows die großen Säulen des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders. Außerdem plant Sky Sport News derzeit eigene Formate und Sondersendungen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer sowie im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio.