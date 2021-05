Amazon verlängert «Wheel of Time»

US-Fernsehen

Bereits vor der Veröffentlichung der Serie wurde eine weitere Runde beschlossen.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, wurde die erste Staffel vonfertig gestellt. Die Verantwortlichen bei Amazon sind so zufrieden, dass bereits eine zweite Staffel geordert wurde. Das Format basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Robert Jordan. Bereits vor drei Jahren bestellte Amazon die Serie.Sie folgt Moiraine (Rosamund Pike), einem Mitglied der unglaublich mächtigen Organisation der Aes Sedai, bei ihrer Ankunft in der kleinen Stadt Two Rivers. Dort begibt sie sich mit fünf jungen Männern und Frauen auf eine gefährliche, weltumspannende Reise, von denen einer als der wiedergeborene Drache prophezeit wird, der die Menschheit entweder retten oder zerstören wird."Der Glaube, den Amazon Studios und Sony Pictures Television in «Wheel of Time» gesetzt haben, war während des gesamten Entstehungsprozesses dieser Serie unglaublich", so Serien-Showrunner und Executive Producer Rafe Judkins. "Die Bestellung einer zweiten Staffel noch vor der Premiere der ersten Staffel ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere Arbeit und die Serie selbst, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir weiterhin in der von Robert Jordan geschaffenen Welt leben und arbeiten können. Ich liebe diesen Stoff, seit ich ein Teenager war, und zu sehen, wie er mit den Mitteln zum Leben erweckt wird, die ihn wirklich würdig machen, ist etwas, das ich nicht erwarten kann, damit die anderen Fans der Bücher es sehen können. Und Staffel zwei baut die Welt, die wir in Staffel eins aufgebaut haben, weiter aus.“Bereits seit über 20 Jahren ist eine Adaption des Stoffs geplant, doch viele Stoffe kamen nie über die Planungszeit hinaus. Eine Pilotfolge mit dem Titelwurde vor sechs Jahren bei FXX ausgestrahlt – allerdings aus Abschreibungsgründen nur um 01.30 Uhr ohne vorherige Werbung."Von dem Moment an, als wir das Team von Amazon Studios vorstellten, war uns klar, dass sie die gleiche Begeisterung wie wir über dieses brillante Projekt teilen, das auf Robert Jordans Bestseller-Romanreihe basiert, und dass wir alle ein ganz besonderes und außergewöhnliches Spektakel erschaffen werden", sagte Jeff Frost, Präsident von Sony Pictures Television. "Dass wir direkt nach dem Abschluss von Staffel eins eine zweite Staffel bekommen haben, zeigt, wie sehr sie an diese Serie glauben. Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer auf der ganzen Welt die Magie erleben, die Rafe, unsere anderen talentierten Produzenten, Rosamund und der Rest der Besetzung und Crew geschaffen haben."