Kaley Cuoco verlängert ihren Warner-Bros.-Vertrag

US-Fernsehen

Schon seit Jahren sind beide Parteien miteinander glücklich.

«The Big Bang Theory»-, «Harley Quinn»- und «The Flight Attendant»-Star Kaley Cuoco hat ihren Vertrag mit der Warner Bros. Television Group verlängert. Sie bindet sich exklusiv mit ihrer Firma Yes, Norman Productions an das Produktionsunternehmen. Die finanziellen Details stehen genauso wie die Laufzeit unter Verschluss. Im Rahmen des Vertrages werden Cuoco und ihr Team für alle WarnerMedia-Plattformen Produkte entwickeln."Warner Bros. ist mein Zuhause, so lange ich denken kann, was diese Partnerschaft auf jeder Ebene so besonders macht. Ich freue mich auf viel anhaltenden Erfolg mit meiner erweiterten Familie!!!!!", sagte Cuoco in einem Statement. Cuocos Beziehung zu Warner Bros. reicht bis ins Jahr 2007 zurück - dem Debüt von «The Big Bang Theory». Die Hit-Comedy lief zwölf Staffeln und 279 Episoden lang und ist damit die am längsten laufende Multi-Cam-Sitcom der Fernsehgeschichte.Dies ist Cuocos dritter Gesamtvertrag mit der Warner Bros. Television Group. Im Jahr 2017 gründete sie Yes, Norman Productions und unterzeichnete ihren ersten Deal mit dem Studio, um «The Flight Attendant» zu entwickeln.