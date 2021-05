Sat.1 schafft es den ganzen Abend lang nicht auf gute Quoten

Quotennews

Im Vergleich zu den Vorwochen fiel die neue Clipshow deutlich zurück und auch «Genial daneben» war ein ganzes Stück vom Senderschnitt entfernt.



In den vergangenen beiden Wochen hatten zwei Clipshows in Sat.1 für 1,47 beziehungsweise 1,44 Millionen Fernsehende gereicht. Somit belegte der Sender jeweils passable 4,8 Prozent des Marktes. 0,62 sowie 0,61 Millionen Umworbene schafften es knapp über den Senderschnitt und holten Quoten von 8,0 und 8,2 Prozent. Diese Woche folgte nun, was sich jedoch nicht ganz auf dem Niveau der vergangenen Wochen hielt. Bei den 1,31 Millionen Zuschauern blieben somit nur noch akzeptable 4,4 Prozent Marktanteil übrig. Die 0,48 Millionen Jüngeren fielen hingegen recht deutlich zurück. Hier verlor der Sender mehr als 1,5 Prozentpunkte und landete bei einem soliden Marktanteil von 6,6 Prozent.Weiter ging es im Anschluss mit Hugo Egon Balders Comedyquiz. Neben dem Stammduo Hella von Sinnen und Wigald Boning waren diesmal auch Die Echse, Jürgen von der Lippe und Guido Cantz zu Gast. Nach dem eher verhaltenen Start in den beiden Wochen zuvor, ging es auch am gestrigen Abend nicht wirklich aufwärts. Bei den 1,06 Millionen Interessenten wurde eine annehmbare Sehbeteiligung von 4,3 Prozent gemessen. Die 0,39 Millionen Werberelevanten erreichten ebenfalls nicht mehr als akzeptable 5,9 Prozent Marktanteil.Am Vorabend schaffte es die recht neue Spielshowmit Ross Anthony als Moderator ebenfalls auf keine zufriedenstellenden Quoten. 0,69 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein, was einer mäßigen Quote von 3,8 Prozent entsprach. Die 0,16 Millionen Umworbenen kamen nicht über einen niedrigen Marktanteil von 4,3 Prozent hinaus.