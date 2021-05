Neues Bremer «Tatort»-Team sehen 8,41 Millionen

Quotennews

Das neue Bremer «Tatort»-Trio feierte einen guten Einstand vor fast 8,5 Millionen Zuschauern. «Sophie Cross» half das im Nachlauf allerdings nicht. Für den «CIVIS Medienpreis» interessierten sich nur wenige.

Das Erste setze am Pfingstmontag auf eine volle Ladung Krimi und bereitete dem neuen Bremer-Team eine feiertägliche Bühne. Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram gingen in ihrem ersten Fall «Neugeboren» auf Sendung und lockten insgesamt 8,41 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. 2,05 Millionen von ihnen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Daraus ergaben sich starke 25,0 beziehungsweise herausragende 21,5 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Der letzte Fall des Bremer Ermittler-Duos Lürsen und Stedefreund sahen im April 2019 8,56 Millionen Zuschauer, woraus sich 25,8 und 19,1 Prozent auf dem Quotenmarkt ergaben.Weiter ging es mit der zweiten Ausgabe des Dreiteilers. Der erste Teil «Teuflischer Plan» lockte am Sonntagabend 3,23 Millionen Krimifans zur blauen Eins. Damit verzeichnete der öffentlich-rechtliche Sender 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Für «Tödliche Wahrheit» standen Quoten von ordentlichen 12,8 und schwachen 4,1 Prozent auf dem Papier. Die Reichweiten beliefen sich auf 3,36 und 0,30 Millionen.Nach den, die 2,14 Millionen informierten, strahlte Das Erste denaus. Preisträger in diesem Jahr war unter anderem Thilo Mischke für seine ProSieben-Doku «Rechts. Deutsch. Radikal». Der Hauptpreis ging an den Podcast «Rice and Shine – Hamburg 1980: Als der rechte Terror wieder aufflammte» von Minh Thu Tran und Vanessa Vu. Die Preisverleihung ab 23:35 verfolgten 0,42 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken von zuvor 11,9 auf miese 4,1 Prozent bei allen und von 4,4 auf 2,7 Prozent bei den Jüngeren.