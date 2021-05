«Die Höhle der Löwen» mit Negativ-Rekord

Quotennews

Während es für VOX verhältnismäßig schlecht lief, sahnte Günther Jauch mit seinen prominenten Kandidaten bei «Wer wird Millionär?» kräftig ab.

Bei VOX stand auch am Feiertag reguläres Montagsprogramm auf dem Plan.meldeten sich in dieser Woche mit der zehnten Folge der neunten Staffel. Seit geraumer Zeit liegt die Gründershow auf einem fantastischen Niveau und ließ in dieser Runde schon zwei Mal die 16-Prozent-Marke hinter sich. Vergangene Woche rutschte man leicht ab und verbuchte 15,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In dieser Woche rutschten die Löwen noch weiter ab und sorgten für das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Die Gründershow lockte „nur“ 1,70 Millionen Zuschauer zu VOX, wovon 0,82 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe stammten. Am Markt kam man auf 5,5 Prozent insgesamt und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nie zuvor verbuchte eine reguläre Ausgabe in der Zielgruppe ein einstelliges Ergebnis. Auch auf dem Gesamtmarkt lag das Ergebnis noch nie so niedrig.Auch RTL setzte auf ein bekanntes Montagsprogramm – in abgewandelter Form und mit anderem Ausgang. Günther Jauch begrüßte auf dem-Stuhl diesmal prominente Gäste, die zum ersten Mal die Chance auf den doppelten Gewinn von zwei Millionen Euro für den guten Zweck hatten. Oliver Pocher, Barbara Schöneberger, Anke Engelke und Thomas Gottschalk versuchten ihr Glück beim erstenAlle 15 Fragen konnte diesmal niemand richtig beantworten, am Ende erspielten die vier Promis zusammen 376.000 Euro. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr 4,52 Millionen Quizfreunde ein. Aus der Zielgruppe waren 1,23 Millionen dabei. Mit diesen Reichweiten belegte der Kölner Sender grandiose 16,2 Prozent des Gesamtmarktes. In der werberelevanten Gruppe belief sich die Quote auf 15,8 Prozent. Im Vorfeld der Sendung gingauf Sendung und generierte mit 3,13 Millionen Zuschauern eine Gesamtquote von 11,8 Prozent. Bei den Umworbenen standen 12,8 Prozent zu Buche.