Quotennews

RTLZWEI bleibt mit «Wollnys»-Marathon blass

Veit-Luca Roth von 25. Mai 2021, 09:13 Uhr

Insgesamt zehn Folgen der Großfamilie versendete RTLZWEI am Pfingstmontag. In der Zielgruppe blieb man damit allerdings unterhalb des Senderschnitts. Am Abend konnte man mit «20malSex» nicht überzeugen.

Womit lässt sich ein Publikum den gesamten Tag beim gleichen Sender halten? Diese Frage stellte sich wohl auch der Grünwalder Sender «Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!» - insgesamt zehn Folgen, schließlich feiern Silvia und Co. ihr zehnjähriges Fernsehjubiläum. Los ging es ab 10:20 Uhr mit der Folge, in der Sylvana und Flo das Geschlecht ihres Kindes erfuhren.



Die erste von zehn Ausgaben erzielte einen Marktanteil von magere 1,8 Prozent. In der Zielgruppe schaffte man es auf miese 2,1 Prozent. Die Reichweiten lagen bei 0,16 Millionen insgesamt und 0,05 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen. Die weiteren Folgen steigerten diese Werte auf einen Spitzenwert von 0,55 Millionen, der um 18:20 Uhr mit der insgesamt neunten Folge des Tages gemessen wurde. Im Schnitt holte RTLZWEI eine Gesamtreichweite von 0,34 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einen Zielgruppenanteil von 4,1 Prozent.



In der Primetime setzte man auf die Karte „Sex sells“ und zeigte «20malSex – Neue Mythen über Lust & Liebe». Die dreistündige Sendung, in der unter anderem Olivia Jones, Paul Janke und Janine Pink Sex-Trends der Deutschen kommentierten, verzeichnete 0,54 Millionen Seher. 300.000 Interessierte aus der Zielgruppe schafften es zur besten Sendezeit zu

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

