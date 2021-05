Primetime-Check

Das musikalische Highlight des Jahres oder eher eine Nullnummer? Wir haben die Zahlen zum «ESC»! Zudem gab es gestern Filme von «Vaiana» bis «Deadpool» – wer gewinnt die Primetime?

Das Erste Deutsche Fernsehen beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit demund somit mit den Vorberichten für das Finale des. Aus Hamburg Moderierte Barbara Schöneberger vor 4,08 Millionen Menschen, wovon 1,55 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich damit auf 14,1 Prozent insgesamt und 22,4 Prozent bei den Jüngeren. Der ab 21:00 Uhr startendezog schließlich 6,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, Jüngere verweilten 2,83 Millionen. Durch diese Zahlen ergaben sich Marktanteile von insgesamt 26,7 Prozent und starken 37,4 Prozent in der Gruppe der Jüngeren. Das ZDF konterte das ARD-Programm wie gewohnt mit einem TV-Krimi am Samstagabend.nannte sich der neue Fall im Angebot des Zweiten. Hierzu schalteten 8,11 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,83 Millionen Jüngere definiert werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf 26,5 Prozent am Gesamtmarkt und 10,6 Prozent am Markt der Jüngeren.Die Shows des Abends, bei privaten Anbietern, liefen bei RTL und RTLZWEI . Bei RTL konnten sich die Zuschauer überfreuen, RTLZWEI wiederum ging in eine weitere, alte, Folge. Das RTL-Programm verfolgten 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und aus der werberelevanten Zielgruppe konnte das Programm 0,69 Millionen Zuschauer mobilisieren. Die Marktanteile lagen somit bei insgesamt 4,6 Prozent und 8,5 Prozent am Markt der Zielgruppe.«Hartes Deutschland» zog deutlich weniger Publikum an und so landete man bei 0,5 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,27 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Sozialreportage 1,7 Prozent des TV-Marktes und 3,5 Prozent des Zielgruppenmarktes.Die Sender Sat.1 VOX und ProSieben gingen mit Spielfilmen in die Primetime am Samstag. Die bunte Kugel sendete «Vaiana» , während die rote Kugelanbot. Besser lief es bei Sat.1, denn hier schalteten 1,4 Millionen Zuschauern, davon 0,69 Millionen aus der Zielgruppe, ein. Somit ergaben sich Marktanteile von 4,6 Prozent insgesamt und 8,5 Prozent aus der Zielgruppe. Demnach lief es bei VOX und «Transporter Refueled» entsprechend schlechter, der Film konnte immer noch sehr gute 1,32 Millionen Zuschauer anziehen und so immerhin 4,4 Prozent des Marktes blockieren. In der Zielgruppe reichte es mit 0,43 Millionen Zuschauern für 5,4 Prozent des Marktes. Das schlechteste Ergebnis erspielte sich demnach ProSieben mit. Hierzu schalteten nur 0,84 Millionen Zuschauer ein und belegten so 2,8 Prozent des Marktes. Am Markt der Zielgruppe konnte man mit 0,51 Millionen Zuschauern, also etwas mehr als bei VOX, 6,3 Prozent des Marktes blockieren.Bei KabelEins verfolgten die Doppelfolge0,55 und 0,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,15 und 0,22 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 2,2 und 2,5 Prozent belief. Insgesamt landete man bei jeweils 1,9 Prozent Marktanteil.