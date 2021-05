Das Interesse an «Let's Dance Kids» sinkt in Woche zwei deutlich

Quotennews

Recht gut stand hingegen VOX am Vorabend da. Der Sender hatte «Biete Rostlaube, suche Traumauto» und «Ab ins Beet!» im Programm.



In der Vorwoche startete die erste Staffel vonim linearen Fernsehen. Zuvor waren die vier Folgen bereits bei TVNOW abrufbar. An der Jury und den Moderatoren ändert sich im Vergleich zur regulären Staffel nichts. Neben dem Nachwuchs prominenter Persönlichkeiten treten auch zwei junge Schauspieler an. Eine Woche zuvor bewegte die erste Folge 2,42 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies reichte für einen guten Marktanteil von 8,7 Prozent, der knapp über dem Senderschnitt lag. Die 0,77 Millionen Umworbenen landeten bei einer soliden Quote von 11,0 Prozent.Doch bereits die zweite Ausgabe überzeugte deutlich weniger Zuschauer. Somit sank die Reichweite mit der gestrigen Folge auf 1,81 Millionen Menschen. Der Marktanteil verkleinerte sich unterdessen auf passable 7,5 Prozent. Besonders gravierende fiel der Verlust in der Zielgruppe aus. Hier bleiben 0,49 Millionen Jüngere übrig. Ganze zwei Prozentpunkte verlor RTL hier und landete folglich bei einer akzeptablen Sehbeteiligung von 9,0 Prozent.VOX füllte den Vorabend mit einer neuen Folge der Dokusoap, die bereits seit 2010 Bestandteil des Senders ist. Die Autoverkäuferin Panagiota Petridou motzt alte Autos auf und kauft mit dem Erlös weitere Fahrzeuge. Dies wiederholt sie so lange, bis sie sich zum gewünschten Traumauto ihrer Klienten hochgearbeitet hat. Für das Programm schalteten 1,03 Millionen Fernsehende ein, die sich einen guten Marktanteil von 5,3 Prozent sicherten. Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten stand eine passable Quote von 5,9 Prozent auf dem Papier. Die Gartensoaperhöhte im Anschluss auf 1,36 Millionen Neugierige und hohe 6,2 Prozent. In der Zielgruppe wurde ein guter Marktanteil von 8,6 Prozent verzeichnet.