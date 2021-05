Primetime-Check

Wie viele Zuschauer interessierten sich für den ersten Fall des neuen Bremer «Tatort»-Trios? Welche Quoten holten die Filme bei Sat.1 und ProSieben? Konnte Kabel Eins mit einem Klassiker punkten?





Die ProSiebenSat.1-Sendergruppe setzte am Pfingstmontag ausschließlich auf Filme in der Primetime und sorgte überwiegend für Grund zur Freude. ProSieben verzeichnete bei den Privatsendern die größte Zielgruppenreichweite mit der Ausstrahlung von «Aquaman» ► . Insgesamt schalteten 2,96 Millionen die rote Sieben ein, davon 1,38 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Mit Marktanteilen von 9,7 Prozent insgesamt und 16,0 Prozent bei den Umworbenen kann man mehr als zufrieden sein. Sat.1 zeigte «Der Vorname» ► vor 1,70 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, woraus sich 5,2 Prozent ergaben. 0,94 Millionen stammten aus der Zielgruppe, die Quote lag bei 10,1 Prozent. Kabel Eins setze aufund hatte damit allenfalls beim Gesamtpublikum etwas Erfolg. 0,93 Millionen und 2,9 Prozent wurden ermittelt. Bei den Jüngeren standen 0,22 und schlechte 2,4 Prozent zu Buche.Die größte Reichweite der Privatsender hatte allerdings RTL lockte 4,52 Millionen an, wovon 1,23 Millionen aus der Zielgruppe entstammten. Die Reichweiten sorgten für Sehbeteiligungen von 16,2 und 15,8 Prozent. VOX setzte aufund erreichte 1,70 Millionen Zuschauer. Der Zielgruppenanteil belief sich auf 9,3 Prozent. RTLZWEI versendete. 0,54 Millionen schalteten ein, am Markt wurden 1,8 Prozent insgesamt und 3,5 Prozent bei den Umworbenen gemessen.Das Erste sorgte am Montagabend für das größte Publikum. Denverfolgten 8,41 Millionen Zuschauer. 2,05 Millionen waren 14- bis 49-Jährige, was 21,5 Prozent dieses Marktes entsprachen. Insgesamt lag die Quote bei 25,0 Prozent. Fürblieben danach noch 3,36 Millionen dran. Die Marktanteile fielen auf 12,8 und 4,1 Prozent. Eine Wiederholung vonbescherte dem ZDF 4,07 Millionen Zuschauer. Die Quoten lagen bei 12,1 und 3,8 Prozent. Dasund «The Commuter» ► fuhren danach noch Reichweiten von 3,94 und 1,92 Millionen ein. 12,7 und 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum wurden gemessen. Bei den Jüngeren generierte man 7,1 und 5,7 Prozent.