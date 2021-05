«They Want Me Dead»: Warner Filmhighlight startet bei Sky

TV-News

Der neue Thriller «They Want Me Dead» aus dem Hause Warner Bros. findet wie «Wonder Woman 1984» oder «Zack Snyder's Justice League» seine Premiere direkt bei Sky.

Sky-Kunden können sich am 3. Juni auf die nächste aktuelle Filmpremiere freuen, denn mitstartet ein weiteres Filmhighlight direkt beim Streamingriesen. Der starbesetzte Thriller winkt mit Namen wie Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Aidan Gillen oder Jon Bernthal. Jolie ist im Film Teil der Eliteeinheit der Feuerwehr "Smoke Jumper" und muss einen Jungen vor fiesen Killern, Gewitterstürmen und einem Waldbrand beschützen. Der Streifen wird in Sky Cinema enthalten sein und kann zudem via Sky Ticket abgerufen werden, alles ab dem 3. Juni.Näheres zum Inhalt ergibt sich dadurch, dass der junge Connor, gespielt von Finn Little, einen Mord beobachtet hat und seitdem auf der Abschussliste der Killer Patrick und Jack, gespielt von Nicholas Hoult und Aiden Gillen, steht. Feuerwehrfrau Hannah, gespielt von Angelina Jolie, muss den Jungen beschützen und auch sich gleichermaßen durch einige erwähnte Gefahren retten. Regisseur Taylor Sheridan begibt sich also nach «Wind River» ► oder «Hell or High Water» ► erneut in die raue Natur Amerikas mit einer neuen Geschichte im Gepäck.Wie erwähnt, ist «They Want Me Dead» nach «Wonder Woman 1984» und «Zack Snyder's Justice League» das nächste "eigentliche" Kino-Highlight, welches direkt bei Sky zu sehen sein wird. Neben der Möglichkeit den neuen Film in der Premiere bei Sky Cinema ab dem 3. Juni zu sehen, können Kunden Film zudem via Sky Ticket oder den Dienst Sky Q abrufen.