Mediengruppe RTL Deutschland kündigt grüne TV-Produktionen an

Vermischtes

Die MG RTL Deutschland setzt Mindeststandards für klimafreundliche Produktionen. Die Initiative ist Teil des ausgerufenen Ziels bis 2030 klimaneutral zu sein.

Die Mediengruppe RTL Deutschland möchte bis 2030 klimaneutral werden. Diesem Ziel hat man sich gemeinsam mit dem Mutterkonzern Bertelsmann verschrieben und setzt deswegen seit geraumer Zeit auf 100 Prozent Ökostrom an eigenen Standorten. Nun folgt ein weiterer Schritt dieses Ziel zu erreichen. Am Dienstag teilte man mit, dass mit dem hausinternen Green Production Board ressourcenschonende und C02-einsparende Mindeststandards festgelegt wurden, die ab Juni 2021 für Inhouse- und Auftragsproduktionen gelten sollen.„Gemeinsam mit unseren Vertragspartnern verfolgen wir als Teil von Bertelsmann das Ziel, alle Arten der Produktion so umwelt- und klimaverträglich wie möglich zu machen und so gemeinsam unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Green Productions sind für uns ein langfristiges Bekenntnis und auch eine Frage der Haltung“, sagt Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur der Mediengruppe RTL Deutschland. Die nun formulierten Standards, die ab kommenden Dienstag für rund 50 ausgewählte Pilotproduktionen gelten sollen, umfassen vier Bereiche: Reduzierung bzw. Vermeidung von CO2-Emissionen, Schonung von Ressourcen, Vermeidung von umweltschädlichen Substanzen und Giften sowie Reduktionen von Müll.Mittels eines standardisierten Abschlussberichts sowie einer C02-Bilanzierung werden darunterfallende Parameter analysiert und geprüft, inwieweit die ermittelten Punkte dem ausgerufenen grünen Ambitionsniveau entsprechen. Ziel der Pilotphase sei es, die Kriterien im Schulterschluss zu erproben, Erfahrungen datenbasiert zu sammeln, ressourcenschonende Maßnahmen, sowie CO2-Einsparhebel zu identifizieren und wirksame Strukturen zu entwickeln. Bei der Auswahl der Piloten sei darauf geachtet worden, jedes Genre und damit unterschiedliche Produktionsformen einzuschließen. Für interne Produktionen betrifft das das Formatsegment der News und Magazine, Sport, das Marketing sowie den jährlichen RTL-Spendenmarathon. Langfristig sollen alle Produktionen die Einhaltung von Mindeststandards als festen Vertragsbestandteil einhalten.„Eine Klimastrategie fängt beim Messen an: Wir müssen unsere Emissionen kennen, um sie steuern zu können – in diese Transparenz müssen wir gelangen, denn Klimaschutz bedeutet dauerhaftes Vermeiden und Reduzieren von Emissionen“, erklärt Marie-Fee Taube, Director Sustainability Mediengruppe RTL Deutschland. „Bereits seit vielen Jahren liegen uns die ‚grünen‘ Themen am Herzen und wir inspirieren Deutschland mit unseren ‚Packen wir‘s an‘-Nachhaltigkeitswochen dazu, ‚grüne‘ Themen in den persönlichen Alltag zu verankern.“ Parallel zu den Standards hat die Mediengruppe RTL Deutschland, in Zusammenarbeit mit der IHK München, die Ausbildung von Green Consultants initiiert. Die gesamte Produktionskette – von der Planungsphase bis zum Drehabschluss – der grünen Piloten müssen von einem zertifizierten Green Consultant verpflichtend begleitet werden. Dementsprechend wird das Schulungsangebot intern sowie an alle Produzentenpartner ausgesprochen, um einen breiten Expertiseaufbau zu gewährleisten