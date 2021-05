«Mit Beethoven durch Europa: 9 Symphonien, 9 Städte»: ARTE und WDR 3 feiern Ludwig van Beethoven

TV-News

Zu Ehren des Komponisten Ludwig van Beethoven senden ARTE und WDR 3 den gesamten 6. Juni die neun bekannten Symphonien von Beethoven von verschiedenen Orten in Europa.

Den Beginn des Ehrentages macht die WDR 3-Radiosendung mit einem Live-Konzert aus Bonn, der Geburtsstadt Beethovens. Gesendet wird aus dem Kurfürstlichen Schloss, in welchem der Künstler seine Laufbahn begann, vorerst als Hoforganist und später als Bratschist der Hofkapelle. Leiten wird das Konzert im Arkadenhof der gefeierte britische Dirigent Daniel Harding. Musikalische Fans dürfen sich neben Beethovens 1. Symphonie in C-Dur auch auf die Leonoren-Ouvertüre Nr.3 freuen. Durch die entsprechende WDR 3-Radiosendung führt Daniel Hope, der zudem Präsident des Beethovenhauses ist und wöchentlich durch das Format «WDR 3 Persönlich» führt.Von Bonn geht die Reise weiter nach Lugano, wo am Luganer See die Pastoral-Sinfonie gespielt wird, nach Griechenlandt, wo Teodor Currentzis mit der musicAeterna im Theater von Delphi spielen wird bevor die musikalische Reise seinen Abschluss mit einer Live-Aufführung der 9. Sinfonie in Wien, im Schloss Belvedere, findet. Neben den genannten Standorten werden aus insgesamt neun Städten in Europa Live-Konzerte auf WDR 3 und ARTE übertragen, das Spektakel beginnt um 12:50 Uhr und endet um 22:30 Uhr.Neben den Radio-Formaten bei WDR 3 und den linearen Programmen bei ARTE können die Konzerte beiauch via WDR3.de verfolgt werden. Daniel Hope, der Moderator der WDR 3-Sendung «WDR 3 Persönlich» freut sich auf den gesamten Tag mit Beethoven: „Diese Sendung ist sehr besonders, denn sie hat einen ungewöhnlichen Auftakt: Zum ersten Mal beginne ich meine Sendung mit einer Live-Konzertübertragung. Anschließend freue ich mich, den Hörer*innen diesmal unbekanntere Werke von Beethoven vorzustellen.“