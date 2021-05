Karola Becker verstärkt «Mein neuer Alter»

TV-News

Die KFZ-Sachverständige Karola Becker wird kommenden Sonntag erstmals an der Seite von Det Müller zu sehen sein.

„Ich interessiere mich schon immer für Fahrzeuge und hab schon als Kind lieber mit Autos als mit Barbies gespielt“, sagt Karola Becker über sich. Sie wird ab dem 30. Mai an der Seite von Det Müller in der RTLZWEI-Sendungals Moderatorin zu sehen sein. Die gelernte Kfz-Mechatronikerin machte nach ihrer Ausbildung ihren Meister und ließ sich zudem als Kfz-Sachverständige ausbilden. Seitdem führt Becker ein Sachverständigenbüro und hat somit täglich damit zu tun, Autos bis auf die kleinste Schraube zu überprüfen.Bei «Mein neuer Alter» wird Karola Becker ihren Scharfsinn zum Einsatz bringen, um für die Kandidaten den perfekten Gebrauchtwagen zu finden. Dabei können sich die Zuschauer neben geballtem Fachwissen auch auf den ein oder anderen lustigen Spruch der Rheinländerin einstellen. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt Karola Becker: „Ich freue mich riesig bei «Mein neuer Alter» mitzumachen und mich der Herausforderung zu stellen, ein passendes Auto für Menschen zu finden, denen es finanziell gerade nicht so gut geht.“RTLZWEI zeigt «Mein neuer Alter» immer sonntags ab 17:15 Uhr. Anschließend stehen die Folgen 30 Tage lang kostenlos bei TVNow zur Verfügung und wandern danach in den Premium-Bereich. Beckers ersten Einsatz hat sie am kommenden Sonntag, den 30. Mai.