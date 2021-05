«Spitting Image» mit neuer Staffel ab Herbst

TV-News

Das Puppen-Format «Spitting Image» hat glücklicherweise nichts mit Singen zu tun, denn hier geht es um bissigen, verrückten und komischen Humor. Eben mit Puppen. Für die neue Staffel gibt es deutsche und österreichische Ziele.

Das Konzept von Spitting Image ist ein recht einfaches: Schräge Puppen verkörpern berühmte Persönlichkeiten und sollen so unterhalten, wenn auch ganz leicht im Hintergrund zum Nachdenken anregen. Das Original ist in Großbritannien ein Klassiker und wahrer Kult mittlerweile. Für die neue Staffel der Satireserie nehmen die Macher jetzt auch deutsche und österreichische Prominenz aufs Korn, beginnend mit Angela Merkel, Sebastian Kurz und Thomas Müller bis hin zu Barbara Schöneberger. Natürlich wird es auch zahlreiche bekannte "Gesichter", wie die von Elon Musk, Putin, Biden, Boris Johnson oder Harry & Meghan geben.Produziert wird hierbei der deutsche Part der Staffel von Redseven Entertainment und Avalon und laufen wird das Ganze exklusiv bei Sky. Georg Kappenstein tritt als Produzent auf, ausführender Produzent für Avalon ist Jeff Westbrook gemeinsam mit Joanna Beresford, Jon Thoday, Richard Allen-Turner und Roger Law. Geplant sind über 20 neue deutsche und österreichische Charaktere mit entsprechenden Synchronsprechern, ausgestrahlt wird die neue Staffel dann passen zur Bundestagswahl im Herbst.Insgesamt sind aktuell neun neue Episoden geplant und zudem soll es ein Best-Of geben. "«Spitting Image» ist Kult! Mit der weltweit ersten lokalen Version dieses britischen Erfolgsformats ergänzen wir unser Comedy-Portfolio um eine weiteres innovatives Sky Original. Egal ob Sportler, Sänger oder Moderatoren - vor 'Spitting Image' werden demnächst auch die deutschen Promis zittern, und passend zur Bundestagswahl im September bekommt natürlich auch die deutsche Politik-Prominenz ordentlich ihr Fett ab", so Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland.