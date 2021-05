Kommerzielle Nutzung: DAZN bringt Business-Lösung auf den Markt

Vermischtes

Um es den Gastronomen so einfach wie möglich zu machen und DAZN in bester Qualität zur Verfügung zu stellen, entwickelt die Streaming-Plattform nun ein eigenständiges Produkt: DAZN For Business.

Der Sport-Streamingdienst DAZN bringt ab sofort ein neues Geschäftsmodell für Gastronomen auf den Markt. Mit „DAZN For Business“ soll es Gastro-Betreibern ermöglicht werden Live-Sport von DAZN anzubieten. Der Schritt ist offensichtlich notwendig, da ab der kommenden Saison DAZN die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga hält sowie fast alle Spiele der UEFA Champions League zeigt. Gewerbliche Kunden erhalten im Zuge des „DAZN For Business“-Pakets die DAZN-TV-Box, die nur mit dem Internet und dem Fernseher per HDMI-Kabel verbunden werden muss.Auf der Box ist die neue „DAZN For Business“-App vorinstalliert, über die auf das speziell auf die Gastronomie zugeschnittene Live-Sport-Portfolio von DAZN zugegriffen werden kann. Bei der Nutzung verschiedener Live-Inhalte gleichzeitig braucht es allerdings mehrere TV-Boxen, die an die TV-Geräte angeschlossen werden müssen. Preislich liegt das neue Angebot bei 250 Euro im Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Der Preis ist dabei unabhängig von der Größe oder Art des Betriebs, Restaurants, Hotels-Bars und Kneipen zahlen alle denselben Preis, auch unabhängig von der Anzahl der Fernseher. Einmalig fallen 60 Euro pro Box an. DAZN wird in Zukunft weitere Sport-Inhalte über eine mit MagentaSport geschlossene Partnerschaft bei „DAZN For Business“ integrieren.„Zusammen Sport zu schauen vermittelt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl, das wir alle hoffentlich bald wieder erleben können. Mit DAZN For Business bringen wir unsere innovative Streaming-Technologie auch in die Gastronomie, sodass alle Inhaber von Kneipen, Bars oder Restaurants ihren Gästen den besten Live-Sport zu sehr fairen Konditionen anbieten können“, sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, über die Einführung der neuen Business-Lösung.