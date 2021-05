Bei «Murmel Mania» zeigt die Formkurve klar nach unten

Quotennews

In der gestrigen dritten Ausgabe von «Murmel Mania» setzte sich der leicht einsetzende Negativtrend weiter fort. Kein gutes Zeichen, nachdem RTL erst vor kurzer Zeit eine weitere Show aus dem Programm genommen hatte.

Die RTL-Shows scheinen zurzeit nach ihrer eigenen Form auf der Suche zu sein. Zuletzt traf esmit Mario Barth und Jürgen Vogel. Das Format wurde nach nur zwei Ausgaben und entsprechend nicht zufriedenstellenden Ergebnissen direkt wieder eingestellt und aus dem Sendeplan abgesetzt.begann zum 11. Mai recht ordentlich mit 2,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,7 Prozent im Gepäck. Vor allem die Zielgruppen-Ergebnisse machten Hoffnung auf einen Erfolg, denn bei 1,18 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,6 Prozent kann sich kaum jemand lautstark beschweren. Doch zwei Wochen später sieht die Situation um die Murmel-Show bereits komplett anders aus.Nach etwas schlechteren Ergebnissen in Woche zwei zeigte sich, dass es nicht nur ein kleiner Negativ-Ausrutscher war. Die Zahlen gingen schlicht gesagt in Woche drei weiter nach unten. Man landete gestern in der Primetime bei noch 2,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7 Prozent. Besonders schmerzen wird, dass man mit 0,72 Millionen Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe bei nur noch 10 Prozent Marktanteil landet. Immer noch zweistellig, jedoch weit entfernt von einer knapp verpassten 15-Prozent-Marke aus Woche eins.Absetzen wird RTL die Show vor der finalen Folge der ersten Staffel am kommenden Dienstag wohl nicht mehr, ganz so schlecht waren die Zahlen nun auch "noch" nicht. Schließlich reichte es mit dem Format auch noch, abgesehen von GZSZ und einigen News-Formaten, für die beste Reichweite des Tages in der Zielgruppe. Geht der Negativtrend jedoch weiter, wird man im Hause RTL keinen schönen Abschluss für «Murmel Mania» am 1. Juni finden.