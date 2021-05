Primetime-Check

«Jenke. Crime.» im Staffelfinale oder zum dritten Mal «Murmel Mania»? Romantik und Komik bei «Spanglish» oder musikalische Gefühlsachterbahn mit «Sing meinen Song»? Welches Programm gewinnt die Primetime?

Das Erste Deutsche Fernsehen beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit einer neuen Ausgabe vonund konnte mit der Familienserie ganze 4,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeistern. Bei den jüngeren Zuschauern landete man bei 0,48 Millionen Zuschauern und damit bei einem Marktanteil von 6,7 Prozent, insgesamt reichte es für 15,6 Prozent Anteil an TV-Markt. Das ZDF konterte das ARD-Programm mit einer Reportage. Inwurde über 45 Minuten geklärt, wie uns als Kunden der Einzelhandel steuern möchte, zum Verweilen bewegt und schlussendlich vom Kauf überzeugt. Dem Programm folgten 3,27 Millionen Zuschauer, davon 0,64 Millionen Jüngere, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 9 Prozent ergab und man insgesamt bei 10,9 Prozent Anteil landete.Bei RTL ging es in eine dritte Runde. Nachdem man in Woche zwei schon etwas an Zuschauern verloren hatte, drehte sich die Negativspirale leicht weiter. So landete das Programm mit Moderator Chris Tall gestern bei 2,05 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und davon konnten 0,72 Millionen der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zugewiesen werden. Somit erreichte man insgesamt einen Marktanteil von 7 Prozent und landete am werberelevanten Markt bei 10 Prozent Anteil. In Sat.1 setzte man die Real-Life-Reportagereihefort. Die gestrige Ausgabe verfolgten 1,08 Millionen Zuschauer, davon 0,49 Millionen werberelevant. Dadurch ergeben sich 3,7 Prozent Anteil am TV-Markt und 6,8 Prozent Anteil am Markt der Zielgruppe.Bei ProSieben ging nach vier Wochen die vorerst letzte Folge. über den Äther, wenn auch bereits bestätigt ist, dass die Reihe fortgeführt werden soll. Die letzte Folge mit Jenke von Wilmsdorff sorgte mit 1,002 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,7 Millionen werberelevant, für die schlechteste Quote der Staffel. Die Marktanteile belaufen sich auf 3,4 Prozent am Gesamtmarkt und 9,7 Prozent am Markt der Zielgruppe. Noch kurz vor dem Staffelfinale steht die VOX-Show. In der gestrigen sechsten Folge der aktuellen Staffel verfolgten das Format 1,2 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch VOX 4,1 Prozent des TV-Marktes belegte. Bei den werberelevanten lief es ähnlich, wie in den letzten Episoden der Show und man konnte mit 0,6 Millionen Zuschauern 8,3 Prozent des entsprechenden Marktes belegen.RTLZWEI lieferte unterdessen eine weitere Folge. Mit dabei waren 1,09 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,53 Millionen als werberelevant einordnen ließen. Die Marktanteile beliefen sich daher auf 3,7 Prozent insgesamt und 7,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. Bei Kabel Eins lief demnach der einzige Spielfilm des Abends mit. Die Familienkomödie mit Adam Sandler zog 0,78 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins und sorgte so für einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe konnte der Spielfilm 0,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,2 Prozent verbuchen.