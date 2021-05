Impfen gegen Corona: Stern, RTL, ntv und Handbook Germany starten bundesweite Initiative

TV-News

Am Donnerstag befassen sich nahezu alle Nachrichtensendungen der Mediengruppe RTL Deutschland mit dem Thema 'Impfen'. RTL programmiert unter anderem um 20:15 Uhr ein «RTL Aktuell Spezial».

Um über das Thema Impfen aufzuklären und zu informieren, startet Stern, RTL , ntv und Handbook Germany die Initiative „Impfen gegen Corona“. Dabei sollen Fragen geklärt werden, ob man sich impfen lassen sollte oder wie die Impfstoffe eigentlich wirken. Auch über Risiken soll informiert werden. Die Initiative richtet sich dabei an alle in Deutschland lebenden Menschen, „um ihnen die Entscheidung über eine Corona-Impfung zu erleichtern“, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Aufklärungsplattform impfen-gegen-corona.eu ( http://www.impfen-gegen-corona.eu/ ), die in elf Sprachen zur Verfügung steht (Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Farsi/ Dari, Französisch, Paschto, Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch).Am morgigen Donnerstag, 27. Mai, starten die Partner darüber hinaus einen Aktionstag und widmen einen Großteil ihrer Berichterstattung dem Schwerpunktthema „Impfen“. Neben den genannten Medien sind auch RTL Radio Deutschland, Toggo Radio von Super RTL sowie ‚Hirschhausens Stern Gesund Leben‘ an der Aktion beteiligt. Die Hauptausgabe des ‚Stern‘ erscheint mit dem Titelthema „Impfen: Wer ist jetzt dran?“. Die Magazin- und Nachrichtensendungen von RTL und ntv sowie die «VOX Nachrichten» werden verschiedene Facetten des Themas beleuchten und die anstehende Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ebenfalls das Impfen besprochen werden soll, aufbereiten. Ergänzt wird das Informationsangebot bei rtl.de und ntv.de.Zudem wird im RTL-Magazin «Explosiv» Eckart von Hirschhausen zu sehen sein. Der gelernte Mediziner wird darin Impf-Mythen auf den Grund gehen. Um 20:15 Uhr wird außerdem ein «RTL Aktuell Spezial» programmiert, in dem es neben der Ministerpräsidentenkonferenz über den aktuellen Stand zu Themen wie Impfungen für Kinder, Urlaub für Geimpfte sowie den Digitalen Impfpass gehen soll. Das «Nachtjournal» wird mit dem Virologen Hendrik Streeck sprechen. Ein weiteres Schwerpunktthema in allen Sendungen ist die aktuelle Diskussion um Corona-Impfungen für Kinder.„Fast drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland möchte sich laut aktuellen Umfragen zwar gegen das Coronavirus impfen lassen, beim Wissen um die Impfung und die verschiedenen Impfstoffe bestehen aber Lücken. Daher wollen wir mit der geballten journalistischen Power aller Beteiligten Aufmerksamkeit auf dieses gesellschaftlich relevante Thema lenken und den Zuschauer:innen, Leser:innen, Hörer:innen und User:innen umfassende Informationen an die Hand geben“, erklären Sonja Schwetje, Chefredakteurin Netzwerke RTL News, und Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL News, den Grund für die Initiative.Wie erwähnt, wird die Initiative auch im Radio stattfinden, denn 104.6 RTL Berlins Hitradio, RTL Deutschlands Hitradio, Antenne Thüringen, 105‘5 Spreeradio, Antenne Niedersachen und Radio Brocken und Radiosender von RTL Radio Deutschland werden das Thema Impfen am 27. Mai in den Mittelpunkt rücken. Außerdem befasst sich der Morgen-Podcast «heute wichtig» von ‚Stern‘ und RTL/ntv mit dem Thema. Toggo Radio bereitet das Thema kindgerecht auf und erklärt unter anderem in der Rubrik „Wissenskick“, wie eine Impfung funktioniert.