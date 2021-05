3 Quotengeheimnisse: Voller Emotionen

Hintergrund

Welt sorgte für passable Zuschauermarktanteile gegen den Eurovision Song Contest. Bei sixx widmete man sich Killer-Paaren.

Der Nachrichtensender Welt fuhr gegen den Eurovision Song Contest (6,54 Millionen) und den Krimi «Wilsberg» (8,11 Millionen) gute Zuschauerzahlen ein. Zwischen 22.00 und 02.07 Uhr haben um die 700.000 Menschen den Nachrichtensender verfolgt. Die Reportage «Alltag in Angst – Der neue Judenhass» verbuchte 0,4 Prozent bei den jungen Menschen, danach kam die Reportage «Jeder Vierte» auf 0,3 Prozent. Ebenfalls 0,3 Prozent fuhr der Nachrichtensender mit seiner Talkshow «Open End» ein, die bereits am Samstag erneut auf Sendung geht.Emotional wurde es am Samstagabend nicht nur im Ersten, sondern auch bei sixx . Fünf Folgen von «Killer-Paare – Tödliches Verlangen» sorgten für bis zu 2,1 Prozent Marktanteil. Zum Start um 22.35 Uhr waren allerdings nur 0,2 Prozent in der Zielgruppe drin, bis 01.30 Uhr erreichten die zwei weiteren Ausgaben nur 0,4 und 0,3 Prozent. Die Sendung erzielte zunächst nur 0,08 sowie 0,09 Millionen Zuschauer.Nitro strahlt derzeit samstags immer gleich zwei Episoden der Serie «Hercules» aus, die zwischen 1995 und 1999 für den amerikanischen Syndication-Markt produziert wurde. Die Serie holte zwischen 05.10 und 07.23 Uhr 0,12, 0,13 und 0,13 Millionen Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 10,5, 10,7 und 9,5 Prozent Marktanteil ein. Nicht schlecht!