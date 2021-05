Discovery-Chef: CNN als neue Chancen

Vermischtes

David Zaslav will bei WarnerMedia keine Abteilungen streichen.

Der Chef von Discovery ist der Meinung, dass der Zusammenschluss seiner Sender mit WarnerMedia ein neues Multimedia-Powerhouse entstehen lässt, das „einzigartig konkurrenzfähig mit Netflix und Disney“ sein wird. Gleichzeitig wurde aber auch offensichtlich, dass man damit die bisherigen weiteren Marktteilnehmer wie Comcasts Peacock und Viacoms Paramount+ deutlich abhängen möchte.Bislang verbucht HBO Max nur zehn Millionen eigenständige Abonnenten, Discovery+ konnte seit Dezember 2020 rund 15 Millionen Abos verkaufen. Zaslav hofft, dass bis Mitte 2022 die Behörden dem Deal grünes Licht geben. Die Film- und Fernsehstudios von WarnerMedia und das Kabelnachrichtennetzwerk CNN stellen neue Möglichkeiten für Discovery dar, das im Rahmen eines neuen Deals mit AT&T, der nächstes Jahr in Kraft treten soll, die Leitung dieser Betriebe übernehmen wird, so Discovery-CEO David Zaslav."Das sind zwei Teams, die zu den Besten ihrer Klasse gehören und in der Branche führend sind. Unsere Ansicht ist, dass wir einfach wollen, dass sie weiterhin das tun, was sie tun", sagte Zaslav am Mittwoch während einer Investorenkonferenz von JP Morgan Chase. Er sprach von den Film- und TV-Aktivitäten von Warner Bros. und weitete seinen Blick dann auf CNN aus. Discovery werde sich aber nicht bei seinen non-fiktionalen Formaten zurückziehen, da diese preiswerter sind als fiktionale Formate."Wenn wir ein Produkt nur oder hauptsächlich auf Drehbuchserien aufbauen würden – und all diese Serien bewerben müssten. Das ist teuer, und es hat nicht die langfristige, nährende Nachhaltigkeit von vielem, was wir haben", sagte Zaslav. Damit zielt der Discovery-Chef auch auf eine mögliche Fusion von HBO Max und Discovery+ ab. Fraglich, wie lange man in Deutschland noch mit der ProSiebenSat.1-Gruppe Joyn betreibt.