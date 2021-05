«Familienglück auf Mallorca»: Daniela Katzenberger weiter erfolgreich

Quotennews

Am Mittwoch in der Vorwoche war «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» nach gut einem Jahr mit neuen Folgen zurück. Zum Start gab es gute Zahlen und diese sollte noch besser werden.

Um Daniela Katzenberger kann man zweifelsohne endlose Diskussionen führen und zu einem großen Teil ist das ja auch der Schlüssel ihres Erfolges. Sie polarisiert eben. Für ihr Show-Formatzeichnet sich nun ein weiteres Erfolgs-Kapitel ab. War in der letzten Woche bereits gut gestartet mit bis zu 1,23 Millionen Zuschauern und maximal 0,55 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe (Marktanteile: 4,6 Prozent/8 Prozent Zielgruppe), konnte sich die Katze in Woche zwei mit zwei neuen Folgen erneut steigern.Bereits letztem Mittwoch, dem 19. Mai, zeigte sich die erste Folge des Abends etwas schlechter, bevor dann die zweite Folge zum Erfolg führte. So auch gestern geschehen, denn die erste Folge lief im Verhältnis der Staffel am wenigsten gut bisher. Mit "nur" 1,07 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 3,6 Prozent konnte man schon Sorge haben, jedoch lief in der Zielgruppe ab 20:15 Uhr bereits besser als zur gleichen Zeit zum Auftakt. Hier konnten vom Start weg 0,5 Millionen Zuschauer gemessen werden, ein Marktanteil von 6,9 Prozent.Wie bereits erwähnt legte die zweite Folge des Abends dann nochmal ordentlich zu und steigerte sich auf 1,36 Millionen Zuschauer insgesamt. Davon waren 0,65 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe und diese markierten einen Marktanteil von glatten 9 Prozent. Insgesamt landete RTLZWEI mit der zweiten Folge des Abends bei 4,8 Prozent Marktanteil. Schafft es die Katze also wirklich sich in diesem Maße Woche für Woche weiter zu steigern, dann kann RTLZWEI ein weiteres mal mit der Blondine mehr als zufrieden sein.