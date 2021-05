Juliane Eßling wird Sat.1-Chefredakteurin

Köpfe

Mit dem Ziel „journalistische Kompetenzen ausbauen“ zu wollen, verpflichtete Sat.1 die bis dato stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL.

Einen Tag nachdem man bei Sat.1 den Umbruch mit verschiedenen Personalentscheidungen weitervorangetrieben hatte, folgte am Donnerstag die nächste personelle Veränderung. Ab 1. Juli wird Juliane Eßling den Posten als Sat.1-Chefredakteurin antreten und somit auf Sven Pietsch folgen, der als Seven.One-Entertainment-Chefredakteur diese Stelle kommissarisch ausfüllt. Juliane Eßling berichtet in Zukunft genauso wie ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel an Sven Pietsch, der als übergreifender Chefredakteur auch die neue News-Redaktion der Seven.One Entertainment Group aufbaut.Juliane Eßling, die zuvor als stellvertretende Chefredakteurin der Mediengruppe RTL arbeitete, freut sich auf die neue Aufgabe: „Mein Herz schlägt für echte, gut recherchierte und gerne auch investigative Geschichten. Als Journalistin ist es meine Leidenschaft, Menschen mit spannenden Magazinen und Reportagen gleichermaßen zu informieren und zu unterhalten. Ich freue mich riesig, bei Sat.1 mit einem tollen Team die großen Programm-Marken weiter auszubauen und neue Ideen umzusetzen.“Sven Pietsch ist begeistert ob der neuen Qualitäten des Neuzugangs: „Wir wollen unsere journalistische Kompetenz weiter ausbauen. Für diesen Weg ist Juliane Eßling mit ihrem Know-how eine große Verstärkung. Mit ihrer Expertise als erfolgreiche Magazin-Macherin und stellvertretende Chefredakteurin wird sie Sat.1 als neue Chefredakteurin wichtige und richtige Impulse geben. Ich freue mich, dass sich Juliane für Sat.1 entschieden hat.“Der neue Senderchef Daniel Rosemann stimmt sie auf ihre neue Aufgabe ein und deutet neue Programminhalte an: „Das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» und die «akte» sind starke, erfolgreiche und beliebte Sat.1-Marken, aus denen und zu denen wir weitere Informations-Programme entwickeln wollen. Dafür ist Juliane Eßling die richtige Journalistin und die perfekte Sat.1-Chefredakteurin. Willkommen bei Sat.1, liebe Juliane.“