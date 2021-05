«Krass Schule» startet ins nächste Jahr

Soap-Check

Während die Schüler nach den Ferien zurück kommen, werden Dean und Olivia von ihren Gefühlen überrannt – sie machen Liebe in der Umkleide.

Tatjana ist froh, dass Paul sich jetzt um einen guten Kontakt zu Sascha bemüht, der blockt ihn aber weiterhin ab. Als Paul Saschas Enttäuschung über eine geplatzte Ballonfahrt mitbekommt, schlägt er vor, diese nachzuholen. Die gemeinsame Fahrt soll das Eis brechen. Doch da steht plötzlich Andreas vor der Tür. Jens ist über-glücklich, als Mona seinen Heiratsantrag doch noch annimmt. Und plant sofort den nächsten Überraschungsausflug. Ellen und Sara freuen sich über das Glück ihrer Eltern und planen ihrerseits eine Überraschung. David stellt schnell fest: Die zukünf-tigen Schwestern gibt es ab sofort nur noch im Doppelpack. Merle setzt ihre Anti-Aggressionstherapie bei Burckhardt von Tangendorf mehr aus Zwang denn aus Überzeugung fort. Erst durch Gunter wird ihr klar, dass sie die Therapie durchaus gebrauchen kann. Amelie hilft Tristan in einer durchgemachten Nacht bei seinen Entwürfen für neue Graffitis und erkennt dabei: Sie hat Torben endlich gehen las-sen, die Leichtigkeit ist zurück.Selina will Cornelius von seinem Vorhaben abhalten. Majas Vertrauen in Florian er-weist sich als brüchig. Vanessa entdeckt an Georg neue Seiten. Rosalie poliert ihr Image auf. Selina ist erschüttert, als sie herausfindet, dass Christoph mit dem Amts-gericht in Kontakt ist und Ariane unter Betreuung stellen will. Derweil fasst Cornelius den Entschluss, sich der Polizei zu stellen, und Selina versucht, ihm dies auszure-den. Doch er hat sich entschieden, will zuvor aber noch das tun, was er schon die ganze Zeit tun wollte. Maja und Shirin fragen sich, ob es Florian gelingen wird, Erik ein Geständnis zu entlocken. Maja zeigt sich vor ihrer Freundin abgeklärt, sehnt sich später aber die Situation herbei, in der sie Florian für seinen Einsatz danken und endlich wieder lieben kann. Doch Florians Taktik scheitert und Majas Misstrauen ist geweckt. Vanessa lässt sich auch von Alfons in Bezug auf Georg nicht beirren. Sie will sich weder Georg noch ihren großen Traum vom Fechten nehmen lassen. Doch als sie beim Training nicht so funktioniert, wie Georg es gerne hätte, reagiert er un-gewohnt harsch. Und auch die Diät beim angeblich romantischen Dinner sowie das permanente, intensive Coaching machen sie langsam stutzig. Rosalie gelingt mit Hilfe ihrer Freunde ein erfolgreiches Charity-Event. In dem ganzen Trubel bekommt aber niemand mit, dass sich im „Fürstenhof“ ein blinder Passagier eingenistet hat, der sich unauffällig an den Speisen der Veranstaltung bedient.Als Mike Christian wegen seiner naiven Art kritisiert, schmeißt dieser kurzerhand seine Lehre hin. Kommt Mike ohne seinen Sohn in der Werkstatt klar? Sascha gesteht Rosi, dass er schon Kontakt zu den Aktivisten hatte, will aber seine Ambitionen nicht aufgeben. Wird dieser Konflikt die beiden weiterhin auseinanderbringen?Nach ihrer Rückkehr in die Schillerallee haben Corinna und Chris immer mehr die Sorge, dass ihnen ihre Kinder entgleiten. Die beiden beschließen, neue Saiten aufzuziehen, und sie machen ihrer Tochter eine Ansage.Isabelle bietet sich eine letzte Chance, Justus' Ultimatum zu erfüllen. Doch dann erfährt sie, dass Sophia aus dem Internat verschwunden ist. Ina kündigt Kai aufgebracht die Zusammenarbeit. Sie weiß nicht, ob sie ihm noch vertrauen kann. Daniela geht davon aus, Marian nach München zu begleiten, um Alexander kennenzulernen. Doch Marian hat andere Pläne und stößt sie vor den Kopf.Katrin wundert sich über Melanies widersprüchliches Verhalten. Als Katrin sie ansprechen will, stößt Melanie sie von sich. Katrin hat keine Lust mehr, sich mit Melanie auseinanderzusetzen, bis diese plötzlich vor ihrer Tür steht ... John besorgt Emily und Philip zum Geburtstag wieder einen Kinogutschein. Sich beschenkt er um so großzügiger mit einem Premiumfahrrad. Doch bei Philip erweckt es irrtümlich den Anschein, dass das Fahrrad für ihn sei.Sechs Wochen später – der Sommerbreak ist schon wieder vorbei. Und das bedeutet: Schulbeginn nach den langen Ferien! Thea kommt nach ihrer Genesungszeit bei ihrer Mutter an die EFG zurück und hat direkt Stress mit Niko. Zwischen den beiden sind viele Fragen offen. Doch Thea bleibt keine Zeit, sich zu ärgern, denn plötzlich taucht eine alte Freundin auf, die ihr den 16-jährigen Pepe für vier Wochen aufs Auge drücken will. Ob das gut geht? Zudem erscheint Vince gleich am ersten Schultag mit einem blauen Auge. Während Kim das Sticheln nicht lassen kann, reagieren Carmen und Dietrich besorgt, weil sich der Schüler zunehmend zurückzieht. Auch Dietrich beschleicht ein schlimmer Verdacht. Außerdem erwarten die Schüler und vor allem Felix schlechte Nachrichten: Sie müssen die Prüfungen tatsächlich wiederholen! Als dann auch noch die neue Schulsekretärin auftaucht und ihnen die „lehrerfreie Zone“ wegnehmen will, dreht Felix komplett durch.Während Jule froh ist, dass ihre Freundin Sophia endlich wieder aus Italien zurückkommt, trifft sie fast der Schlag, als plötzlich der Hochzeitsfotograf auf der Matte steht. Er offenbart Jule, dass er mit Sophia in der Kiste war und sie jetzt womöglich eine Geschlechtskrankheit von ihm hat. Jule schafft es, den Fotografen daran zu hindern, mit Jan zu reden. Doch während sie mit Sophia telefoniert, die ihren Fehler zutiefst bereut, macht Jan sich auf den Weg zu dem Hochzeitsfotografen. Der panischen Jule bleibt nichts anderes übrig, als Jill einzuweihen. Zusammen machen die beiden Frauen sich auf den Weg, um das Treffen der beiden Männer zu verhindern. Als Jule und Jill dann jedoch erfahren, dass Jan einen heftigen Streit mit dem Fotografen hatte, steht für sie fest: Er kennt die Wahrheit.Nachdem sie sich die letzten Tage krankgemeldet hatte, begegnet Olivia zum ersten Mal seit der Trennung wieder Dean im Body Burn. Doch obwohl sie ihn sehr vermisst und absolut nicht weiß, wie es ohne ihn an ihrer Seite weitergehen soll, schafft Olivia es nicht, über ihren Schatten zu springen und Dean zu konfrontieren. Erst als Milla ihr vor Augen führt, welchen großen Fehler sie damit macht, gibt sich Olivia schließlich einen Ruck und gesteht vor Dean, dass sie ihn total vermisst. Statt zu reden, lassen sich beide daraufhin von ihren Gefühlen übermannen und haben leidenschaftlichen Sex in der Umkleide…