Gloria Calderón Kellett dreht «With Love»

US-Fernsehen

Die neue einstündige, romantische Comedy wird bei Amazon zu Hause sein.

Die Autorin Gloria Calderón Kellett hat bei Amazon grünes Licht für ihre einstündige Romantic-Comedybekommen. Die Serie handelt von den Diaz-Geschwistern Lily und Jorge, die auf der Suche nach Liebe und Sinn sind. Die Diaz-Geschwister kreuzen ihre Wege mit scheinbar nicht miteinander verwandten Bewohnern während einiger der hektischsten Tage des Jahres – den Weihnachtsfeiertagen.Die Produktion der Serie soll im Juni beginnen, der Start ist für Ende 2021 geplant. Calderón Kellett hat für ihre Arbeit als Co-Schöpferin, Co-Showrunnerin, ausführende Produzentin und Schauspielerin bei der Reboot-Version von «One Day at a Time» große Anerkennung erhalten. Kellet hat derzeit einen Exklusiv-Vertrag beim Online-Versandriesen."Ich habe mit dem Schreiben angefangen, um Charaktere und Geschichten zu erschaffen, die mich selbst und die Gemeinschaft, die ich liebe, repräsentieren", sagte Calderón Kellett. "Nach einem so schweren Jahr gab es nichts, was ich mehr wollte, als eine glückliche, warme, liebende Familie zu sehen, die wie meine aussah, die ohne Trauma feierte und sich verliebte. Diese Familie als mein erstes Projekt mit Amazon Studios zum Leben zu erwecken, fühlt sich also besonders persönlich an und ist unglaublich aufregend. Ich kann es kaum erwarten, «With Love» in dieser Weihnachtszeit zu teilen!"