«Villa der Liebe» knöpft sich «Tempation Island» vor

Vermischtes

TV Now hat Nachschub für das eigene Programmportfolio angekündigt. So wird am 7. Juni eine weitere Staffel des Parodie-Formatsvon Jonas Wuttke und Jonas Ems starten. Das Duo nimmt sich nach «365 Tage» und «Among Us» nun das Reality-Formatvor. Der Streamingdienst bietet zwölf neue Folgen als Box-Set an. Produziert wurde die Staffel von moonvibe in Zusammenarbeit mit Odeon Entertainment. Wuttke und Ems fungierten als Produzenten.Das Konzept der Parodie ähnelt zunächst dem Original mit dem Unterschied, dass zwei verliebte Paare in eine Villa eingeladen werden, ohne zu wissen, was sie wirklich erwartet. Als sie erfahren, dass sie von sechs liebeshungrigen Singles beobachtet werden, die alles tun würden, um die Paare auseinander zu bringen, fallen sie aus allen Wolken. Vor der Kamera stehen Yannik Brockhaus, Loris Zimmerli, Lea Katharina Maria sowie Sidney Sweezy, Paola Parente, Felix Eiche, Maxine Reuker, Jacky Zyrus und Larissa Neumann.Unterdessen hat man für den 16. Juni den Start eines neuen True-Crime-Formats angekündigt, das von Rechtspsychologin und Autorin Dr. Julia Shaw mitentwickelt wurde. Sie beiauch als Moderatorin und Expertin fungieren. Sie begibt sich bei der Spurensuche in den Kopf der Täterin Angelika W., die unter anderem jahrelang ihren Ex-Ehemann gequält hat. Dabei interessiert sich Shaw vor allem dafür, warum Angelika ihre Taten verübt hat.