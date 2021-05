Berlantis Produktionsleiterin wechselt zu Malala

US-Fernsehen

Erika Kennair wird in den nächsten Jahren dann vorwiegend für Apple Inhalte entwickeln.

Die Produktionsfirma von Greg Berlanti verliert die Produktionschefin Erika Kennair, die zu Malala Yousafzais Unternehmen Extracurricular wechselt. Im März wurde bekannt, dass die Friedensaktivistin einen umfangreichen Vertrag mit Apple geschlossen hat, der dem iPhone-Konzern eine Exklusivität zusichert. Kennair verantwortete zunächst die Comedys bei ABC, ehe sie vor zwei Jahren zu Berlanti wechselte."Bei Extracurricular wollen wir der nächsten Generation von Frauen, Künstlern und Schriftstellern helfen, die Welt so zu reflektieren, wie sie sie sehen", sagte Yousafzai. "Erika bringt eine unglaublich erfolgreiche Bilanz als Produzentin und Führungskraft mit – und sie hat auch innovative Programme für aufstrebende Talente geschaffen und junge Kreative als Mentorin betreut. Sie ist die perfekte Ergänzung für unsere Vision. Ich bin begeistert, dass Erika unsere Arbeit leiten wird und danke meinem Team bei UTA und unseren Partnern bei Apple TV+ .""Erika Kennair kam vor etwas mehr als zwei Jahren zu uns und war ein absoluter Rockstar", so Greg Berlanti und Sarah Schechter in einem gemeinsamen Statement. "Vom Golden-Globe-nominierten «The Flight Attendant» über «Helter Skelter» bis hin zu dieser Staffel von «You» hat sie einen enormen Einfluss auf unsere Serie und auf alle unsere Partner ausgeübt. Dies ist ihre Traumchance und spricht ihre tiefsten politischen Leidenschaften an. Sie wird immer ein Teil der Berlanti Productions Familie sein und wir können es kaum erwarten, sie anzufeuern, während sie mit der inspirierenden Malala ein eigenes Unternehmen aufbaut."