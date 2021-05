Mitte Juli meldet sich «Gefragt  Gejagt» zurück

TV-News

Nach der Europameisterschaft bleibt Alexander Bommes regelmäßig im Programm beim Ersten zu sehen.

Die Europameisterschaft steht vor der Tür, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die einen Großteil der Spiele live zeigen werden, laufen die letzten Vorbereitungen. Auch für Alexander Bommes, der sich im Ersten an den ARD-Spieltagen aus dem «Sportschau»-Studio in Köln melden wird. Für die Zeit nach der Euro besteht derweil ebenfalls Klarheit und die Zuschauer werden den Moderator auch weiterhin häufig zu Gesicht bekommen.Denn Das Erste hat nun angekündigt, wann es mit der Vorabend-Sendungweitergehen wird. Der Startschuss für 60 neue Folgen fällt einem Tag nach dem EM-Finale am 12. Juli um 18 Uhr. Dann werden neue Ausgaben von Montag bis Freitag ausgestrahlt. „Ich habe in den vergangenen Wochen etwas Beängstigendes an mir festgestellt: Ich vermisse unsere Jäger und freue mich sogar auf sie... Aber noch mehr auf diejenigen, die sie hoffentlich in großer Zahl schlagen werden! Die Jagd beginnt!“, erklärte Bommes in einem Statement zur neuen Staffel.Das Team der Jäger besteht aus Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Klaus Otto, Manuel Hobinger und Thomas Kinne. Die vergangene Staffel überzeugte vor allem am Ende des Jahres, als die Reichweite in die Höhe schnellten. Durchschnittlich markierte man eine Reichweite von 2,56 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 15,3 Prozent. ITV Studios Germany übernahm erneut die Produktion der neuen Folgen.Während der Europameisterschaft setzt Das Erste im Übrigen auf Wiederholungen der Kai-Pflaume-Quizssendung «Wer weiß denn sowas?».