Sky Original «Ich und die Anderen» kommt am 29. Juli

TV-News

Das Sky Original «Ich und die Anderen» begeisterte bereits im März bei der Berlinale, wird am 11. Juni im Rahmen der Diagonale in Graz für Österreich prämiert und ab dem 29. Juli gibt es den Titel bei Sky.

Die Berline ist bereits begeister, laut Pressemitteilung gibt es am 9. Juni ein Open-Air-Screening und am 11. Juni feiert das neue Sky Originaldie Österreich-Premiere bei der Diagonale in Graz. Nicht nur die Vorzeichen deuten also auf einen großen Titel hin, auch die Besetzung gleicht einem Star-Aufgebot. Die Hauptrolle übernimmt Tom Schilling, der neben Mavie Hörbiger, Katharina Schüttler, Sophie Rois, Sarah Viktorie Frick und beispielsweise Lars Eidinger vor der Kamera stehen darf. Nach den erwähnten Vor-Permieren-Terminen geht die Sendung ab dem 29. Juli bei Sky ins Programm. Gesendet werden jeweils ab 20:15 Uhr Doppelfolgen, man kann jedoch die gesamte Staffel ebenfalls bereits ab dem 29. Juli via Sky Ticket und bei Sky Q abrufen.Das Drehbuch der Story der insgesamt sechs Episoden stammt von David Schalko, der auch Regie führt und als Produzent neben John Lüftner, Quirin Schmidt, Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Markus Golisano und Katharina Theissen aufgeführt ist. Der Titel «Ich und die Anderen» soll hier auch inhaltlich Programm sein, denn in den sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur erzählt, die sich in einer Sinnkrise zwischen Misstrauen der Welt und sich selbst gegenüber befindet. In jeder Folge werden jedoch die Karten neu gemischt. Sprich, Personen verhalten sich auf einmal anders, entscheiden sich für andere Dinge und alles gesteuert von dem, was sich der Protagonist, gespielt von Tom Schilling wünscht.Der Blick geht hierbei nicht nur zu "den Anderen", denn die Serie schaut auch darauf, wie sich das "Ich" verändert, wenn die Umwelt sich plötzlich ändert. Nach den Machern der Serie wird sich hier in ein Genre gewagt, dass es womöglich so noch nicht gibt, es soll witzig, tragisch und spannend werden. Der Showrunner David Schalko zeigte sich über die Aufmerksamkeit für die Serie mehr als glücklich und freut sich auf die anstehenden Termine: "Diese Serie ist ein Trip in erzählerisches Neuland. Wir sind glücklich, mit Sky so einen mutigen Reisebegleiter gefunden zu haben. Und wir sind umso glücklicher nach der Premiere auf der digitalen Berlinale im vergangenen März nun das Sommer Special mit "Ich und die Anderen" eröffnen und einem größeren Publikum präsentieren zu dürfen."