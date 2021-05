«Fett und Fett» erhält zweite Staffel

TV-News

Derzeit laufen die Dreharbeiten für eine zweite Runde der Grimme-nominierten Comedyserie «Fett und Fett». Die zweite Staffel soll im Sommer 2022 auch bei ZDFneo zu sehen sein.

In München und Umgebung sowie in Bochum entstehen derzeit sechs neuen Folgen der Comedyserie. Damit verlängert das ZDF die Sendung um eine zweite Staffel. Bislang wurden insgesamt elf Folgen produziert, wobei die ersten fünf Episoden von Chiara Grabmayr und Jakob Schreier umgesetzt wurden, ehe sich die ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ an der Produktion beteiligte.In der neuen Staffel steht erneut Schreier als der Chaot Jaksch vor der Kamera, der mittlerweile nicht mehr Ende Zwanzig, sondern Anfang Dreißig ist. Auf der Suche nach Essen, Trinken, Sex und Geld hat er sich allerdings nicht viel geändert, nur dass er plötzlich einen Job hat und ein ziemlich geregeltes Leben führt – im Prinzip genau Jaksch Alptraum. Weitere Rollen spielen unter anderem Samira El Ouassil, Bulgan Molor-Erdene, Oscar Lauterbach, Svenia Bayer und Matthias Lilienthal.Produziert wird die zweite «Fett und Fett»-Staffel in Zusammenarbeit von ZDFneo , Trimafilm und Network Movie, mit Unterstützung des FilmFernsehFonds Bayern. Die ZDF-Redaktion übernimmt wie schon in der ersten Runde Jörg Schneider. Die Regie bleibt in der Verantwortung von Chiara Grabmayr, die zusammen mit Jakob Schreier, Mercedes Lauenstein, Friederike Gralle, Philipp Klakl und Paul Feldmann die Drehbücher schrieb. Als Produzenten fungieren Trini Götze und David Armati Lechner. Die Dreharbeiten dauern wohl noch bis Mitte Juli, eine Ausstrahlung ist erst im Sommer 2022 geplant, dann aber bei ZDFneo und nicht wie die ersten elf Folgen im ZDF . Die Folgen werden selbstredend auch in der ZDFmediathek verfügbar sein.