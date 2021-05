«Genial daneben» kann sich weiterhin nicht aus dem Tief befreien

Quotennews

Seit dem Start der neuen Staffel des Comedyquiz hat das Format zu kämpfen. Zuvor lief die Clipshow allerdings wieder auf zufriedenstellendem Niveau.



Nach peinlichen Pannen, knattergeilen Kollegen und albernen Angebern widmete sich Sat.1 mit einer weiteren Ausgabe der Clipshow der Tierwelt. Somit stand die Folge am gestrigen Abend ganz unter dem Motto. Zuletzt war das Interesse auf 1,31 Millionen Fernsehende gesunken, so dass nur akzeptable 4,4 Prozent Marktanteil übrigblieben. Bei 0,48 Millionen Umworbenen wurde eine passable Quote von 6,6 Prozent verbucht. Mit der neuen Ausgabe vergrößerte sich das Publikum wieder auf 1,46 Millionen Menschen, so dass der Sender mit soliden 5,1 Prozent Marktanteil das stärkste Ergebnis der vergangenen Wochen einfuhr. Auch die 0,50 Millionen Jüngeren waren mit 7,1 Prozent nicht weit vom Senderschnitt entfernt.Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning waren schließlich beiTorsten Sträter, Sonja Zietlow und Dieter Nuhr zu Gast. Doch auch in dieser Woche schaffte es das Format nicht auf ein besseres Niveau. Stattdessen fiel die Ausgabe sogar unter die ein Million-Zuschauer-Marke und überzeugte nur 0,87 Millionen Fernsehende. Auch die Sehbeteiligung stürzte somit auf einen mauen Wert von 3,6 Prozent ab. 0,37 Millionen Werberelevante kamen nicht über einen akzeptablen Marktanteil von 5,7 Prozent hinaus.Auch die Ergebnisse am Freitagvorabend waren weiterhin ausbaufähig.begeisterte 0,64 Millionen Zuschauer für sich, was nur für schwache 3,0 Prozent Marktanteil ausreichte. Die 0,18 Millionen Jüngeren lagen ebenfalls bei einem ernüchternden Wert von 4,0 Prozent. Auch wenn sich die Reichweite mit demausweitete, blieb die Quoten weiterhin konstant niedrig. Die 0,19 Millionen Umworbenen fielen sogar auf miese 3,5 Prozent Marktanteil zurück.