ZDF sichert sich den Tagessieg auch mit Krimi-Wiederholung

Quotennews

Von «Der Staatsanwalt» war keine neue Folge zu sehen. Die «heute-show» verlor vor allem einige jüngere Zuschauer, vermutlich an das «Let's Dance»-Finale.



Nachdem das ZDF in der Vorwoche die Ausstrahlung von «Der Alte» beendet hatte, war an diesem Abend eine Wiederholung vonim Programm. Doch auch dies reichte aus, um sich auf dem Gesamtmarkt den ersten Platz des Tages zu sichern. 5,46 Millionen Fernsehende fuhren einen starken Marktanteil von 18,8 Prozent ein. Die 0,49 Millionen Jüngeren kamen noch auf gute 6,9 Prozent.machte schließlich mit einer neuen Folge weiter, war aber weniger gefragt als noch in den Wochen zuvor. Bei den 4,57 Millionen Krimifans wurde dennoch eine hohe Quote von 15,7 Prozent erzielt. Bei den 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Sender mit 6,2 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt.Auch Oliver Welkesverlor einige Zuschauer, lag mit 4,20 Millionen Fernsehenden jedoch weiterhin bei einem starken Ergebnis von 17,1 Prozent. 1,02 Millionen jüngere Zuschauer bedeutete jedoch die schwächste Reichweite seit Oktober des Vorjahres. Im Vergleich zur Vorwoche büßte der Sender über drei Prozentpunkte ein und musste sich mit weiterhin überzeugenden 15,2 Prozent Marktanteil zufriedengeben.Im Ersten lief der Filmvor 3,74 Millionen Fernsehenden. Mit guten 12,8 Prozent Marktanteil erreichte der Teil ein ähnliches Niveau wie die vorherigen Ausgaben der Reihe. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren wurde eine solide Quote von 6,1 Prozent eingefahren. Für dieentschieden sich im Anschluss noch 2,76 Millionen Interessenten, wodurch der Marktanteil auf passable 10,0 Prozent sank. Bei den 0,35 Millionen jüngeren Zuschauern blieben mäßige 4,9 Prozent übrig.