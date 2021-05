Primetime-Check

Zwischen «Mordkommission Istanbul» und dem «Quiz-Champion» entscheid sich der öffentlich-rechtliche Sieger – Im Privaten gibt es Spielfilm oder «5 gegen Jauch» – wer gewinnt die Primetime?

Das Erste Deutsche Fernsehen beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit dem TV-Krimiund konnte so 5,46 Millionen Menschen, wovon 0,37 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren vor die Fernseher ziehen. Die Marktanteile beliefen sich damit auf 20,4 Prozent insgesamt und 6,4 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF konterte das ARD-Programm mit der Rateshow. Hierzu schalteten 3,54 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,46 Millionen Jüngere definiert werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf 13,4 Prozent am Gesamtmarkt und 7,6 Prozent am Markt der Jüngeren.Die Shows des Abends, bei privaten Anbietern, liefen bei RTL und RTLZWEI . Bei RTL konnten sich die Zuschauer über eine neue Ausgabefreuen, RTLZWEI wiederum ging in eine weitere, alte, Folge. Das RTL-Programm verfolgten 2,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und aus der werberelevanten Zielgruppe konnte das Programm 0,7 Millionen Zuschauer mobilisieren. Die Marktanteile lagen somit bei insgesamt 9,9 Prozent und 12,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. «Hartes Deutschland» zog für RTLZWEI deutlich weniger Publikum an und so landete man bei 0,51 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,26 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Sozialreportage 1,9 Prozent des TV-Marktes und 4,4 Prozent des Zielgruppenmarktes.Die Sender Sat.1 VOX und ProSieben gingen mit Spielfilmen in die Primetime am Samstag. Die bunte Kugel sendete «Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween» ► , während die rote Kugelanbot. Besser lief es bei VOX, denn hierzu schalteten 1,32 Millionen Zuschauern, davon 0,39 Millionen aus der Zielgruppe, ein. Somit ergaben sich Marktanteile von 5 Prozent insgesamt und 6,6 Prozent aus der Zielgruppe. Demnach lief es bei Sat.1 und «Gänsehaut 2» entsprechend schlechter, der Film konnte lediglich 0,97 Millionen Zuschauer anziehen und so 3,7 Prozent des Marktes blockieren. In der Zielgruppe reichte es mit 0,43 Millionen Zuschauern für 7,4 Prozent des Marktes. Das schlechteste Film-Ergebnis erspielte sich demnach Sender ProSieben mit «Jugend ohne Gott» ► . Hierzu schalteten 0,73 Millionen Zuschauer ein und belegten so 2,8 Prozent des Marktes. Am Markt der Zielgruppe konnte man mit 0,38 Millionen Zuschauern immerhin 6,3 Prozent des Marktes blockieren.Bei KabelEins verfolgten die Doppelfolge0,58 und 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,19 und 0,27 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 3,5 und 4,3 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 2,3 und 2,5 Prozent Marktanteil.